Popiežius įspėjo neprarasti žmogiškumo „mašinų rojuje“

Leonas XIV kalbėjo per savo pirmąją popiežiškąją kelionę į Prancūziją. Jis kėlė esminius klausimus apie tai, ką reiškia būti žmogumi dirbtinio intelekto, branduolinio ginklavimosi varžybų ir kitų grėsmių pačiai gyvybei amžiuje.
„Jei norime neprarasti žmogiškumo mašinų, įsiveržiančių į mūsų kasdienį gyvenimą ir jį sąlygojančių, rojuje, skubiai būtina ugdyti etinį įžvalgumą ir gebėjimą pripažinti moralinį gėrį“, – Prancūzijos prezidentūroje sakė jis.
Kalbėdamas prezidentui Emmanueliui Macronui ir diplomatams Eliziejaus rūmuose, pontifikas atkreipė dėmesį į egzistencinius klausimus apie mokslo pažangą, gyvybę ir žmogaus teises.
Popiežius įspėjo dėl genetinės manipuliacijos, surogatinės motinystės, prekybos žmonių organais ir pagalbos mirštant. Jis pabrėžė, jog mokslą turi nukreipti išmintis, kad nebūtų nukrypta nuo didesnio gėrio.
„Kartais man kelia nerimą tos visuomenės tendencijos, dėl kurių mokslas ir technologijos rizikuoja virsti pelno siekiančiais projektais, propaguojančiais genetines manipuliacijas, surogatinę motinystę, prekybą žmonių organais ar galimybę suorganizuoti savo paties mirtį“, – sakė jis.
Prancūzijos parlamentas birželį priėmė įstatymą, kuriuo nustatoma teisė į pagalbą mirštant kai kuriems nepagydomai sergantiems suaugusiesiems.
Leonas XIV penktadienį atvyko į Prancūziją pirmojo oficialaus popiežių vizito šioje Europos valstybėje per 18 metų. Jo darbotvarkėje – dirbtinis intelektas (DI), jauni tikintieji ir žemyno ateitis.
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