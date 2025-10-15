„Politico“: po sėkmės Artimuosiuose Rytuose, Trumpas tikisi pasiekti taiką Ukrainoje

Penktadienį numatytas D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas. Ukrainiečiai jau savaitę siekia JAV administracijos dėmesį grąžinti nuo Artimųjų Rytų prie Rusijos problemos.
Ukrainos ambasadorė JAV sako, kad abu prezidentai aptars Ukrainos prašymą gauti JAV raketų „Tomahawk“, kitą papildomą ginkluotę ir oro gynybos sistemų. Jie taip pat kalbėsis apie energetikos sektoriaus atsparumą ir glaudesnį bendradarbiavimą gaminant dronus.
V. Zelenskis siekia apsaugoti Ukrainos infrastruktūrą nuo tebevykstančių Rusijos raketų atakų, bet neminėjo, su kuo būtent jis susitiks vizito metu.
D. Trumpas nuolat skundžiasi, kad Rusijos ir Ukrainos karą užbaigti daug sunkiau, nei jis manė iš pradžių, tačiau JAV administracija dabar viliasi, jog tai gali pasikeisti po pasiekto susitarimo Artimuosiuose Rytuose.
„Prezidentas D. Trumpas seniai išreiškė norą užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą, lygiai taip kaip jis išlaisvino įkaitus ir užbaigė karą tarp Izraelio ir „Hamas“, – sakė Baltųjų rūmų pareigūnas, kuris anonimiškai dėstė administracijos poziciją.
V. Zelenskis, regis, nekantrauja pasinaudoti JAV administracijos įgautu pagreičiu. Antradienį kreipdamasis į tautą jis sakė, kad šiuo metu pasaulyje jaučiamas stiprus ryžtas siekti taikos.
„Pats JAV prezidentas ir jo komanda padarė daug, kiti lyderiai taip pat labai padėjo. Dabar yra rimtos galimybės gyventi be karo Artimuosiuose Rytuose. Tai rodo, kad Rusiją tikrai galima spausti nutraukti agresiją“, – sakė V. Zelenskis.
Baltųjų rūmų pareigūnas pabrėžė, kad Rusija turėtų jaustis motyvuota derėtis atsižvelgiant į jos kariuomenės ir ekonomikos padėtį.
„Kaip sakė prezidentas, karas Rusijai nesiklosto puikiai, jos ekonomika yra suirutėje, ji ir toliau praranda tūkstančius karių, bet daugiau teritorijos iš esmės neužima. Jeigu jie būtų protingi, jie skubiau siektų susitarimo užbaigti karą“, – sakė administracijos atstovas.
„Prezidentas nusiteikęs optimistiškai, kad jam pavyks abi puses įtikinti nutraukti beprasmiškas žudynes“, – pridėjo jis.
Be abejo, D. Trumpas visą tai yra sakęs ir anksčiau, primena „Politico“. Po kelias dienas trukusios audringos diplomatijos rugpjūčio mėnesį, jis paskelbė, kad įvyks Vladimiro Putino ir V. Zelenskio susitikimas. Tačiau jis taip ir neįvyko.
Nors proveržis Artimuosiuose Rytuose galėjo pakurstyti D. Trumpo pasitikėjimą savo diplomatiniais sugebėjimais, tačiau „Politico“ primena, kad Rusija į jo pastangas siekti taikos kol kas iš esmės nereagavo.
Glaudžiai bendradarbiaudamas su arabais partneriais, D. Trumpas sugebėjo spausti Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, kad šis pritartų paliaubų susitarimui, kuriam iš dalies pritarė ir „Hamas“. Tačiau D. Trumpas turi kur kas mažiau svertų V. Putino atžvilgiu, kuris apskritai mažiau priklausomas nuo JAV, o Rusijoje nesusiduria su tokiu politiniu spaudimu, kokį patiria demokratiškai išrinkti lyderiai, pažymi „Politico“.