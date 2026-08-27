Po susitarimo JAV, ES reikalauja, kad „Meta“ apsaugotų ir Europos vaikus

Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai bendrovė sutiko taikyti griežtus ribojimus paauglių naudojimuisi „Facebook“ ir „Instagram“ kai kuriose JAV valstijose.
Europos Komisijos (EK) atstovas spaudai Thomas Regnier žurnalistams teigė, kad ES, kuri praėjusį mėnesį nurodė „Meta“ užtikrinti didesnį vaikų saugumą savo platformose, antraip rizikuos sulaukti didelių baudų, po šio reikšmingo susitarimo Jungtinėse Valstijose vėl pradėjo diskusijas su bendrove.
„Kamuolys yra „Meta“ aikštelėje, – sakė T. Regnier. – „Meta“ žino, ko iš jos tikimės. Dabar pati bendrovė turi prisiimti šiuos įsipareigojimus Europos Sąjungoje, kad apsaugotų ir mūsų vaikus.“
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