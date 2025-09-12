Po sulaikymo JAV į tėvynę grįžę „Hyundai Motors“ darbuotojai pasitikti plojimais ir ašaromis

Pietų korėjiečiai sudarė didžiąją dalį iš 475 žmonių, sulaikytų „Hyundai-LG“ baterijų gamykloje Džordžijos valstijoje, ir tai privertė imtis delikačių pastangų išspręsti šią keblią situaciją tarp artimų sąjungininkių.
Pietų Korėjos vyriausybės pareigūnai plojo 310 darbuotojų išlipant iš užsakomuoju reisu parskridusio lėktuvo Inčono oro uoste, o kai kurie darbuotojai prie atvykimo vartų šaukė „Laisvė!“ ir „Aš grįžau!“.
Kai inžinieriai pagaliau pasirodė, jų laukę šeimų nariai braukė ašaras ir puolė į glėbį savo artimiesiems po beveik savaitės be jokio kontakto ir per tą laiką išgyventų įvairiausių emocijų.
Už vartų dideliame monitoriuje buvo užrašyta: „Sveiki parvykę namo, tautiečiai korėjiečiai“.
„Lovos ir dušai buvo tokios prastos būklės, kad kasdienis gyvenimas buvo nepakeliamas. Maistas buvo toks prastas, kad vos galėjau suvalgyti vieną patiekalą, – apie sąlygas JAV areštinėje „The Korea Economic Broadcasting“ pasakojo vienas „Hyundai Motors“ inžinierius.
Reidas Džordžijoje buvo didžiausia operacija vienoje vietoje, įvykdyta nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo plataus masto susidorojimą su imigrantais – tai jo svarbiausias politinis prioritetas nuo tada, kai sausio mėnesį grįžo į valdžią.
Ekspertai teigia, kad dauguma sulaikytų Pietų Korėjos darbuotojų greičiausiai turėjo vizas, kurios neleidžia dirbti praktinio darbo statybose.
Rezultatas – keblus epizodas ketvirtajai pagal dydį Azijos ekonomikai, kuri turi daug gamyklų JAV ir reagavo į Vašingtono raginimus perkelti gamybą į šalies teritoriją bei didinti investicijas Amerikoje.
Profesinės sąjungos ragina Vašingtoną atsiprašyti
Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Cho Hyun penktadienį žurnalistams sakė, kad jam „labai skaudu“ dėl šio incidento.
Pasak jo, abiejų šalių vyriausybės susitarė sudaryti darbo grupę, kuri sukurtų naują vizų kategoriją būsimiems Pietų Korėjos investiciniams projektams.
Oro uoste buvo matyti žmonės, laikantys satyrinį plakatą, kuriame D. Trumpas pavaizduotas su imigracijos pareigūno uniforma ir ginklu, o šalia užrašas: „Mes juk draugai, ar ne?“
Korėjos profesinių sąjungų konfederacija (KCTU), viena didžiausių šalyje skėtinių profesinių sąjungų organizacijų, paragino D. Trumpą atsiprašyti, o Seulą – sustabdyti investicijų JAV planus.
„Trumpo administracijos pertekliniai masiniai areštai ir sulaikymai buvo akivaizdus žmogaus teisių pažeidimas“, – sakoma AFP atsiųstame jos pareiškime.
Dabar „Hyundai“ gamykloje statybos darbai vėluos dėl darbo jėgos trūkumo, sakė generalinis direktorius Jose Munozas. „Vėluosime mažiausiai du-tris mėnesius, nes dabar visi šie žmonės nori grįžti“, – sakė jis.
Bendrovės „LG Energy Solution“ prezidentas Kim Dong-myungas apie vėlavimą kalbėjo atsargiau.
„Apie tai kalbėsime, kai būsime visiškai pasirengę, – sakė jis. – Tai nėra taip rimta, kaip teigiama kai kur žiniasklaidoje. Tikime, kad įmanoma tai sutvarkyti.“
Daugelis Pietų Korėjos bendrovių projektų vykdymo laikotarpiu atsiveža savo darbo jėgą, o pramonės šaltiniai agentūrai AFP sakė, kad, siekiant išvengti darbų vėlavimo, įprasta praktika – gauti vizas apeinant įstatymus.
LG teigė, kad yra ir toliau įsipareigojusi vykdyti savo projektus JAV, pridurdama, kad taip pat stengiasi sumažinti „bet kokį šio incidento sukeltą poveikį verslui“.
Naujausi komentarai