 Po Rusijos dronų atakų Lenkija stiprina sienos apsaugą

Po Rusijos dronų atakų Lenkija stiprina sienos apsaugą

2026-09-15 20:42
Viljama Sudikienė (ELTA)

Lenkija planuoja sustiprinti sienos perėjas su Ukraina po neseniai įvykdytų Rusijos dronų atakų prieš traukinį, važiavusį iš Kyjivo į Varšuvą, bei Ukrainos pasienio zonoje. 

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<span>Po Rusijos dronų atakų Lenkija stiprina sienos apsaugą</span>
Po Rusijos dronų atakų Lenkija stiprina sienos apsaugą / Scanpix nuotr.

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„Pastarųjų dienų įvykiai rodo, kad Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumui“, – antradienį socialiniame tinkle „X“ parašė Lenkijos gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas.

Lenkijos kariuomenės inžinieriai dabar sustiprins pasienio postus vadinamosiomis „Hesco“ užtvaromis – smėliu užpildytais metalinio tinklo ir plastiko plėvelės krepšiais, apsaugančiais nuo sprogimų ar kulkų, socialiniame tinkle X pranešė kariuomenės vadovybė.

Be to, prie Dorohusko, Medykos ir Korčovos sienos perėjų bus įrengti papildomi stebėjimo ir sargybos postai.

Ukrainos geležinkelių operatorė sekmadienį pranešė, kad Jahodyno pasienio stotyje buvo užpultas keleivinio traukinio, važiavusio iš Kyjivo į Varšuvą, lokomotyvas. Niekas nenukentėjo. Pranešta, kad prieš pat ataką šioje stotyje buvo sustojęs diplomatinis traukinys, juo vyko saugumo patarėjai iš kelių Europos Sąjungos šalių, taip pat buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas.

Dronas taip pat puolė degalinę, esančią vos už 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą aštrinant konfliktą Ukrainoje.

Šiame straipsnyje:
Rusija
dronų atakos
Lenkija
sienos apsauga

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