2025-12-10 15:50
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas trečiadienį sureagavo į aštrią JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos kritiką Europai ir primygtinai tvirtino, kad žemynas gavo daug naudos iš žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos.

Po JAV kritikos JT gina Europą / Scanpix nuotr.

D. Trumpas sukritikavo Europą kaip „pūvančią“ ir „silpną“ imigracijos srityje, o jo administracijos nacionalinio saugumo strategijoje buvo įspėta dėl tariamo „civilizacijos išnykimo“ ir taip pat pareikšta, kad žemyno migracijos politika „kursto nesantaiką, cenzūruoja žodžio laisvę ir slopina politinę opoziciją“.

V. Turkas pabrėžė, kad Europa pasiekė didelių laimėjimų žmogaus teisių srityje. Kalbėdamas apie JAV strategijos dalį, skirtą Europai, V. Turkas Ženevoje surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad Europa „gavo naudos būtent iš žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos“. Pasak jo, Europa sukūrė žmogaus teisių sistemą, kuri yra „viena stipriausių pasaulyje“.

„Kalbant apie saviraiškos laisvę, visiškai aišku, kad jai yra ribos, kai kalbama apie neapykantos kalbą, žalingą dezinformaciją, smurto kurstymą“, – dėstė jis.

„Tikiuosi, kad visi tie, kurie nagrinėja ir analizuoja šią strategiją, tai daro pripažindami neįtikėtiną kelią“, kurį Europa nuėjo, jog sukurtų žemyną, pagrįstą „taika, žmogaus teisėmis ir orumu“, – nurodė V. Turkas. Jis pavadino tai „neįtikėtinu žmonijos pasiekimu“.

Nuo sausio mėnesio, kai D. Trumpas grįžo į valdžią, Europos ir JAV santykiai tapo įtempti dėl keleto klausimų – nuo JAV suartėjimo su Rusija iki atviros paramos, kurią JAV pademonstravo Europos kraštutinių dešiniųjų partijoms.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas antradienį pareiškė, kad kai kurios JAV nacionalinio saugumo strategijos dalys „mums yra nepriimtinos iš Europos perspektyvos“.

