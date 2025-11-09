Po ginčo dėl dokumentinio filmo apie Donaldą Trumpą atsistatydina BBC generalinis direktorius

T. Davie ir transliuotojo naujienų vadovė Deborah Turness (Debora Ternes) atsistatydino po kaltinimų, kad BBC pagrindinė dokumentinių filmų programa „Panorama“ klaidinančiai redagavo D. Trumpo kalbą, pranešė BBC.
„Kaip ir visos viešosios organizacijos, BBC nėra tobula, todėl mes visada turime būti atviri, skaidrūs ir atskaitingi“, – internetinėje BBC svetainėje paskelbtame pareiškime teigė T. Davie.
„Nors tai nėra vienintelė priežastis, dabartinės diskusijos apie „BBC News“ suprantamai prisidėjo prie mano sprendimo (...) Turiu prisiimti galutinę atsakomybę“, – sakė jis.
T. Davie paskelbė apie atsistatydinimą, praėjus savaitei po to, kai laikraštis „The Sunday Telegraph“ nutekino vidinį pranešimą, kuriame išreikštas susirūpinimas dėl dokumentinio filmo.
Anksčiau sekmadienį JK kultūros, žiniasklaidos ir sporto ministrė Lisa Nandy (Laiza Nandi) kaltinimus pavadino „neįtikėtinai rimtais“.
