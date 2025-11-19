Po 100 metų valdymo Danijos socialdemokratai prarado Kopenhagą

„Mes praradome Kopenhagą“, – žurnalistams sakė socialdemokratų kandidatė į miesto meres Pernille Rosenkrantz-Theil.
Socialdemokratai Kopenhagoje laimėjo tik 12,7 proc. balsų – trimis procentais mažiau nei per ankstesnius vietos rinkimus 2021 m. ir gerokai atsiliko nuo Raudonųjų ir žaliųjų aljanso, gavusio 22,1 proc. balsų, bei Socialistų liaudies partijos, už kurią balsavo 17,9 proc. rinkėjų.
Socialistų liaudies partijos vadovė Sisse Marie Welling perims merės pareigas po derybų su šešiomis kitomis partijomis.
Socialdemokratai daugiau nei šimtmetį valdė Kopenhagą, mero pareigos jiems priklausė nuo pat šios pareigybės įsteigimo 1938 metais. Dabar socialdemokratams atiteko tik 26 iš 98 Danijos savivaldybių, iki šiol jie valdė 44 savivaldybes.
Ministrė pirmininkė ir partijos lyderė Mette Frederiksen pripažino savo atsakomybę už pralaimėjimą per rinkimus.
„Tikėjomės prarasti kai kurias pozicijas, bet atrodo, kad nuosmukis yra didesnis, nei manėme, ir tai akivaizdžiai nėra gerai“, – sakė ji.
Tai jau antras kartas nuo 2022 m. įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimų, kai jos partija praranda pozicijas per rinkimus. Per Europos Parlamento rinkimus 2024 m. socialdemokratai užėmė antrąją vietą po Socialistų liaudies partijos.
