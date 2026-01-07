 Rubio planuoja susitikti su Danija ir aptarti įtampą dėl Grenlandijos

2026-01-07 19:32
BNS inf.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) trečiadienį pranešė, kad kitą savaitę planuoja surengti susitikimą su Danija, jai paprašius derybų po prezidento Donaldo Trampo (Donaldo Trampo) grasinimų perimti Grenlandiją.

Marco Rubio
Marco Rubio / CNP/AdMedia/SIPA / CNP/AdMedia/SIPA nuotr.

„Kitą savaitę su jais susitiksiu“, – žurnalistams sakė M. Rubio.

Susitikimas planuojamas tuo metu, kai D. Trumpas teigia svarstantis įvairius variantus, įskaitant karinius veiksmus, siekiant perimti šios Danijos teritorijos kontrolę.

