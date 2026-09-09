„Pietų Parkas“ dar kartą įgėlė Trumpui, pakeisdamas savo pavadinimą

Šis „Emmy“ apdovanojimą pelniusios laidos pranešimas pasirodė po to, kai D. Trumpas neseniai pasišovė Ontarijo ežerą pervadinti į „Amerikos ežerą“, o Meksikos įlanką – į „Amerikos įlanką“.
Paklusdamos D. Trumpui, taip pat svarsčiusiam galimybę JAV Naujosios Meksikos valstiją pervadinti „Naująja Amerika“, tiek „Apple“, tiek „Google“ savo žemėlapiuose pakeitė minėtųjų vandens telkinių pavadinimus, sulaukdamos kandaus serialo kūrėjų Trey‘jaus Parkerio ir Matto Stone’o dėmesio.
„Įkvėpti „Apple“ ir „Google“ drąsos bei patriotizmo, keičiame serialo „Pietų Parkas“ pavadinimą į „PIETŲ AMERIKA“, – rašoma oficialioje serialo paskyroje platformoje „X“.
Nepaisant to, kad, kaip pranešama, praėjusiais metais pasirašė 1,5 mlrd. dolerių vertės sandorį, jiedu įgėlė ir korporacijai „Paramount“, kurią dabar valdo Deividui Elisonui priklausanti „Skydance Corporation“.
„Ypač norime padėkoti mūsų patronuojančiai bendrovei „Paramount“, kuri priklauso įmonių grupei „Skydance Capitulation“, – rašoma paskyroje.
Serialas „Pietų Parkas“, kurio veiksmas vyksta viename iš Amerikos miestelių, garsėja savo netašyta kalba bei aštriu opių socialinių problemų pašiepimu.
Nuo to laiko, kai D. Trumpas sugrįžo į Baltuosius rūmus, šio animacinio filmuko kūrėjai nesiliauja iš jo šaipytis, nuolat vaizduodami jį be meilės gyvenant santuokoje su Šėtonu, kurį iš sutuoktinių lovos mėgina išguiti padlaižys J. D. Vance‘as.
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