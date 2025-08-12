Pietų Korėjos teismas išdavė buvusios pirmosios ponios Kim Keon-hee arešto orderį

Tyrėjai pranešė, kad Seulo centrinis apygardos teismas antradienio vakarą išdavė Kim Keon Hee arešto orderį.
Tyrimas dėl Kim Keon-hee veiklos yra vienas iš trijų specialiųjų prokurorų tyrimų, pradėtų vadovaujant Seulo naujajai liberalų vyriausybei, nukreiptų prieš konservatoriaus Yoon Suk-yeolo (Jun Sukjolo) prezidentavimą.
Nušalintas buvęs Pietų Korėjos prezidentas Yoon Suk-yeolas tebėra sulaikytas dėl gruodį paskelbtos karo padėties, kuri laikinai sustabdė pilietinį valdymą, kol parlamentas ją panaikino.
Buvęs vyriausiasis prokuroras Yoon Suk-yeolas balandį buvo nušalintas iš pareigų dėl karo padėties paskelbimo, todėl birželį Pietų Korėja turėjo surengti pirmalaikius rinkimus.
Kai Kim Keon-hee bus suimta, tai bus pirmas kartas Pietų Korėjos istorijoje, kai būtų suimti buvę prezidentas ir pirmoji ponia.
