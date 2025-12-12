2023 metais prokuroras Karimas Khanas (Karimas Chanas) apkaltino V. Putiną neteisėtu vaikų deportavimu iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Maskva savo ruožtu iškėlė jam bylą.
55 metų K. Khanas šiuo metu laikinai neina savo pareigų dėl vidinio tyrimo dėl kaltinimų netinkamu seksualiniu elgesiu, kuriuos jis neigia.
Maskvos miesto teismas nusprendė, kad „TBT prokuroras Karimas Khanas neteisėtai persekiojo Rusijos piliečius Hagoje“ ir kad TBT „nurodė teismo teisėjams išduoti akivaizdžiai neteisėtus arešto orderius“.
Rusija nėra TBT narė ir Maskvos miesto teismo salėje nebuvo nė vieno iš kaltinamųjų.
K. Khanas už akių buvo nuteistas kalėti 15 metų, o aštuoni TBT darbuotojai, įskaitant buvusį teismo pirmininką Piotrą Hofmanskį, gavo laisvės atėmimo nuo 3,5 iki 15 metų bausmes.
Nuo tada, kai nusiuntė karius į Ukrainą, Rusija už akių paskelbė daugybę nuosprendžių disidentams, žurnalistams, opozicijos atstovams ir užsienio politikams, kurių ji negali suimti, nes jų nėra šalies teritorijoje.
