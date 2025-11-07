 Turkija išdavė Benjamino Netanyahu arešto orderį dėl genocido

2025-11-07 21:30
BNS inf.

Turkija penktadienį pranešė, kad išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) ir jo vyriausybės vyresniesiems pareigūnams arešto orderius dėl genocido.

Tarp 37 įtariamųjų yra Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) ir nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras, teigiama Stambulo prokuratūros pranešime, tačiau visas sąrašas neskelbiamas.

Turkija apkaltino pareigūnus „genocidu ir nusikaltimais žmoniškumui“, kuriuos Izraelis „sistemingai vykdė“ Gazos Ruože.

Pareiškime taip pat minima „Turkijos ir palestiniečių draugystės ligoninė“, kurią Gazos Ruože pastatė Turkija ir kovą subombardavo Izraelis.

Pernai Turkija prisijungė prie Pietų Afrikos Respublikos (PAR) ieškinio, pateikto Tarptautiniam Teisingumo Teismui (TTT), dėl kaltinimų Izraeliui vykdant karo nusikaltimus ir palestiniečių genocidą Gazos Ruože

Nuo spalio 10 dienos nuniokotoje palestiniečių teritorijoje galioja trapios paliaubos, numatytos JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldto Trampo) regioniniame taikos plane.

