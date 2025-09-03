Pekinas kariniame parade išdidžiai demonstravo dronus, raketas ir lazerius

Kariniai ekspertai atidžiai stebėjo šį renginį, kuriame dalyvavo keli svarbūs užsienio lyderiai, įskaitant Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir Šiaurės Korėjos vadovą Kim Jong Uną.
Kalboje, pasakytoje iki prasidedant paradui, kuris buvo skirtas paminėti 80-ąsias Kinijos pergalės prieš Japoniją Antrajame pasauliniame kare metines, prezidentas Xi Jinpingas savo šalį pavadino „nesulaikoma“.
Po to, skambant pakiliai muzikai, pro Tiananmenio aikštėje Pekino centre susirinkusią džiūgaujančią minią ėmė riedėti naujausia šalies karinė technika.
Ilgojo nuotolio raketos
Viena iš reikšmingiausių trečiadienį vykusiame renginyje pristatytų Kinijos karinių technologijų naujovių – tarpžemyninė balistinė raketa (angl. intercontinental ballistic missile, ICBM) „DF-5C“.
Šie milžiniški skystuoju kuru varomi branduoliniai ginklai priklauso šalies raketų serijai „Dongfeng“, o per paradą buvo demonstruojami ant didelių, maskuojamosiomis spalvomis nudažytų karinių transporto priemonių platformų.
Nacionalistinis bulvarinis laikraštis „The Global Times“ teigė, kad „DF-5C“ gali pasiekti bet kurioje Žemės vietoje esantį taikinį.
„Jos nuolat budi, kad veiksmingai atgrasytų, jėga užkirstų kelią karams ir padėtų stabilizuoti pasaulį“, – teigiama dienraštyje pasirodžiusiame straipsnyje.
Povandeniniai dronai
Parade ant vilkikų pasirodė ir du nauji itin dideli torpedos formos nepilotuojamieji povandeniniai aparatai „AJX002“ ir „HSU100“.
Pasak gynybos analitiko Alexo Lucko, pirmojo „konstrukcija tikriausiai yra skirta žvalgybai“.
„Antrasis buvo mįslingesnis, tačiau teigiama, kad tai yra nepilotuojamasis minininkas“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Nors antvandeninio laivyno galia Kinija vis dar atsilieka nuo Jungtinių Valstijų, portalo „Naval News“ duomenimis, ji įgyvendina didžiausią pasaulyje „ypač didelių nepilotuojamųjų povandeninių laivų“ (angl. extra large uncrewed underwater vehicles, XLUUV) programą – vandenyje jau yra penki tokių laivų tipai.
Viršgarsinės raketos
Trečiadienį Tiananmenio aikšte riedėjo ir transporto priemonės, ant kurių buvo sumontuotos keturios naujos kelių metrų ilgio priešlaivinės raketos – „YJ-15“, „YJ-17“, „YJ-19“ ir „YJ-20“. Trumpinys YJ reiškia „Ying Ji“ – „erelio ataka“ kinų kalba.
Šios raketos gali būti paleidžiamos iš laivų arba orlaivių ir yra skirtos padaryti kritinę žalą dideliems laivams. Modelių „YJ-17“, „YJ-19“ ir „YJ-20“ raketos gali būti hipergarsinės, t. y. skrieti bent penkis kartus didesniu nei garso greičiu.
Lazeriniai ginklai
Prieš paradą daug triukšmo sukėlė galingas ginklas, kuris vienoje su Kinijos kariuomene susijusioje platformos „X“ paskyroje buvo pristatomas kaip „galingiausia pasaulyje lazerinė oro gynybos sistema“.
Trečiadienį vykusiame parade buvo galima matyti ilgas karines transporto priemones, gabenančias keletą „LY-1“ – didelių, baltos spalvos įrenginių su tamsiai mėlynos spalvos ekranais.
„Pirmą kartą tokią konfigūraciją pamatėme praėjusių metų rugpjūtį, bet ne tokį aiškų jos vaizdą“, – naujienų agentūrai AFP sakė A. Luckas, pridurdamas, kad „laivuose montuojami“ įrenginiai „LY-1“ turėtų būti pasiekę „mažiausiai aukštesnę bandymų stadiją“.
Vadinamieji „kryptinės energijos ginklai“, kuriuos aktyviai kuria ir Jungtinės Valstijos, gali padaryti didelę žalą dideliu tikslumu, o vieno jų šūvio savikaina yra maža.
Autonominės transporto priemonės
Be povandeninių dronų, buvo demonstruojamos ir kelios autonominės transporto priemonės, tarp jų – antvandeniniai laivai, kurie gali būti naudojami jūrų karinėse operacijose.
Antvandeninius dronus „įplaukiant į uostus ir išplaukiant iš jų gali valdyti įgula“, jie greičiausiai bus skirti kovai su minomis ir visų pirma minų nukenksminimui, teigė A. Luckas.
Trečiadienio parade taip pat buvo demonstruojami keli nepilotuojamieji orlaiviai ir autonominės sausumos transporto priemonės, galinčios atlikti įvairias nepilotuojamųjų aparatų funkcijas, įskaitant evakuaciją, prekių ir amunicijos gabenimą bei žvalgybą.
Radarai
Parade buvo gausiai demonstruojamos ankstyvojo perspėjimo radarų technologijos – Tiananmenio aikštėje buvo galima matyti net kelis didžiulius aptikimo įrenginius.
Demonstruodami šalies žvalgybinius pajėgumus, danguje virš parado skraidė radarais aprūpinti lėktuvai.
Pirmą kartą visuomenei pristatytas ankstyvojo perspėjimo orlaivis „KJ-600“.
Pasak valstybinio dienraščio „China Daily“, „KJ-600“ yra skirtas naudoti lėktuvnešiuose ir artimiausiais mėnesiais turėtų būti dislokuotas Kinijos laive „Fujian“.
