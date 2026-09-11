Paskaičiavo, kiek karas Ukrainoje kainavo Lenkijos ekonomikai

Lenkijos statistikos tarnyba trečiadienį paskelbė, kad šalies prarasto BVP vertė laikotarpiu tarp 2022 metų, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, ir 2025 metų siekia 490,1 mlrd. zlotų (113,4 mlrd. eurų), skelbia portalas „TVP World“.
Kaip skelbia Lenkijos valstybinė naujienų agentūra PAP, į šią sumą įskaičiuoti numatomi 126 mlrd. zlotų (29 mlrd. eurų) nuostoliai šalies verslo sektoriuje ir 292,1 mlrd. zlotų (67,5 mlrd. eurų) – privačiame sektoriuje.
PAP cituojamas Lenkijos parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Pawelas Kowalis teigė, kad daugelis šalių dėl karo patiria „labai didelių nuostolių“, daugiausia dėl tarptautinių sankcijų Rusijai ekonominių pasekmių.
„Šiandien pagrindinis klausimas, atsižvelgiant į tokių šalių, kaip Lenkija, teisinius interesus,… yra rasti būdą, kaip apskaičiuoti šiuos nuostolius, – sakė jis. – Tai nereiškia, kad tikimės, jog Rusija mums šias sumas sumokės jau rytoj, tačiau manome, kad būtina sukurti tokį sąskaitos modelį... pokario laikotarpiui ir parodyti kitiems, linkusiems elgtis priešingai tarptautinei teisei, kad egzistuoja metodai, leidžiantys apskaičiuoti išlaidas ne tik užpultai šaliai.“
Lenkijos statistikos tarnybos vadovas Marekas Cierpialas-Wolanas sakė, kad, remiantis konservatyviais skaičiavimais, trečdalį infliacijos, viršijančios infliacijos tikslą, sukėlė karo Ukrainoje eskalavimas.
Pasak jo, Maskvos karas Ukrainoje lėmė papildomas Lenkijos išlaidas, kurių kitu atveju nebūtų buvę, įskaitant dešimtis milijardų eurų gynybos išlaidų ir pagalbos Ukrainai.
Lenkijos statistikos tarnyba teigia, kad Rusijos karo sukeltas ekonominis sukrėtimas taip pat lėmė, jog Lenkijos bendroji pridėtinė vertė – rodiklis, atspindintis per prekių ir paslaugų gamybą sukurtą vertę, – sumažėjo maždaug 426,5 mlrd. zlotų (98,7 mlrd. eurų).