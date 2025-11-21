Papunkčiui: kas konkrečiai siūloma Trumpo taikos plane?

Pasak Baltųjų rūmų spaudos sekretorės Karoline Leavitt, prie šio plano jau mėnesį „tyliai“ dirba D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir valstybės sekretorius Marco Rubio.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakė, kad tikisi artimiausiomis dienomis aptarti šį planą su D. Trumpu.
Štai visas 28 punktų planas, su kurio projektu pavyko susipažinti naujienų agentūrai AFP.
1. Patvirtinamas Ukrainos suverenumas.
2. Rusija, Ukraina ir Europa sudaro visapusišką nepuolimo susitarimą. Visi per pastaruosius 30 metų kilę neaiškumai laikomi išspręstais.
3. Reikalaujama, kad Rusija neįsiveržtų į kaimynines šalis, o NATO nebesiplėstų.
4. Jungtinėms Valstijoms tarpininkaujant, Rusija ir NATO surengia dialogą, kurio tikslas – išspręsti visus saugumo klausimus ir sudaryti sąlygas konfliktui švelninti.
5. Ukraina gauna patikimų saugumo garantijų.
6. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dydis apribojamas iki 600 tūkst. karių.
7. Ukraina sutinka savo konstitucijoje įtvirtinti, kad neprisijungs prie NATO, o NATO sutinka į savo įstatus įtraukti nuostatą, kad Ukraina ateityje nebus priimta.
8. NATO sutinka Ukrainoje nedislokuoti savo karių.
9. Lenkijoje dislokuojami Europos naikintuvai.
10. JAV gauna kompensaciją už savo suteiktą saugumo garantiją. Jei Ukraina įsiverš į Rusiją, ji šią garantiją praras. Jei Rusija įsiverš į Ukrainą, be ryžtingų koordinuotų karinių atsakomųjų veiksmų, bus atnaujintos visos pasaulinės sankcijos, panaikintas naujos teritorijos pripažinimas ir visos kitos šiuo susitarimu suteikiamos lengvatos. Jei Ukraina be priežasties paleis raketą į Maskvą ar Sankt Peterburgą, saugumo garantija bus laikoma negaliojančia.
11. Ukraina gali tapti ES nare ir, kol šis klausimas bus svarstomas, jai bus suteiktos trumpalaikės galimybės lengvatinėmis sąlygomis patekti į Europos rinką.
12. Galingas pasaulinis priemonių paketas Ukrainai atkurti, įskaitant Ukrainos plėtros fondo įsteigimą, Ukrainos dujų infrastruktūros atkūrimą, karo nuniokotų teritorijų atstatymą, naujos infrastruktūros plėtrą ir mineralų bei gamtinių išteklių gavybos atnaujinimą, visą tai finansuojant specialiu Pasaulio banko parengtu finansavimo paketu.
13. Rusija grįžta į pasaulinę ekonomiką, diskutuojama dėl sankcijų panaikinimo, grįžimo į D8 grupę ir ilgalaikio ekonominio bendradarbiavimo susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis sudarymo.
14. 100 mlrd. JAV dolerių vertės įšaldytas Rusijos turtas investuojamas į JAV iniciatyva dedamas pastangas atstatyti Ukrainą ir investuoti į ją, o JAV gauna 50 proc. šio projekto pelno. Prie investicijų, skirtų Ukrainos atstatymui, Europa prisideda dar 100 mlrd. JAV dolerių. Įšaldytoms Europoje esančioms lėšoms panaikinamas moratoriumas, o likusi įšaldytų Rusijos lėšų dalis investuojama į atskirą JAV ir Rusijos investicinį fondą.
15. Siekiant skatinti ir užtikrinti visų šio susitarimo nuostatų laikymąsi, sudaroma bendra Amerikos ir Rusijos darbo grupė saugumo klausimais.
16. Rusija įstatymu įtvirtina Europos ir Ukrainos nepuolimo politiką.
17. JAV ir Rusija susitaria pratęsti branduolinių ginklų neplatinimo ir kontrolės sutarčių, įskaitant sutartį „START I“, galiojimą.
18. Ukraina sutinka būti nebranduoline valstybe pagal Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį.
19. Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) prižiūrint vėl pradeda veikti Zaporižios atominė elektrinė, o joje pagaminta elektros energija lygiomis dalimis paskirstoma Rusijai ir Ukrainai.
20. Abi šalys įsipareigoja mokyklose ir visuomenėje įgyvendinti švietimo programas, kurių tikslas – skatinti supratimą ir toleranciją.
21. Krymas, Luhanskas ir Doneckas pripažįstami kaip de facto priklausantys Rusijai – tai pripažįsta ir Jungtinės Valstijos. Chersonas ir Zaporižia įšaldomi palei kontaktinę liniją, o tai reiškia de facto pripažinimą palei kontaktinę liniją. Be šių penkių regionų, Rusija atsisako kitų nustatytų jos dabar kontroliuojamų teritorijų. Ukrainos pajėgos pasitraukia iš Donecko srities dalies, kurią šiuo metu kontroliuoja, ir kuri panaudojama buferinei zonai sukurti.
22. Suderinusios būsimų teritorinių susitarimų sąlygas, tiek Rusijos Federacija, tiek Ukraina įsipareigoja nekeisti šių susitarimų jėga. Jei šis įsipareigojimas bus pažeistas, jokios saugumo garantijos netaikomos.
23. Rusija netrukdo Ukrainai naudoti Dnipro upę komercinei veiklai, sudaromi susitarimai dėl laisvo grūdų transportavimo Juodąja jūra.
24. Įsteigiamas humanitarinis komitetas, kuris spręs kalinių ir belaisvių mainų, palaikų grąžinimo, įkaitų ir sulaikytų civilių grąžinimo klausimus, taip pat įgyvendinama šeimų susijungimo programa.
25. Ukrainoje po 100 dienų įvyksta rinkimai.
26. Visos šio konflikto šalys visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už savo veiksmus karo metu ir sutinka ateityje neteikti jokių pretenzijų ir nenagrinėti jokių skundų.
27. Šis susitarimas yra teisiškai įpareigojantis. Jo įgyvendinimą stebės ir užtikrins Taikos taryba, kuriai vadovaus JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Už pažeidimus bus taikomos sankcijos.
28. Kai visos šalys sutiks su šiuo memorandumu, iš karto po to, kai abi šalys pasitrauks į nustatytas vietas, kad pradėtų įgyvendinti susitarimą, įsigalios paliaubos.