Paaiškėjus Nobelio taikos premijos laureatei – Trumpo kartėlis

Pietų Afrikos teisėja ir žmogaus teisių gynėja Navi Pillay (Navi Pilaj) prestižinį apdovanojimą pelnė penktadienį, įvertinus jos darbą kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui.
Tačiau D. Trumpas Norvegijos Nobelio komiteto sprendimą pavadino „gėdingu ir gluminančiu“, savo rėmėjų mitinge Sirakūzuose, Niujorko valstijoje, pareiškęs, kad apie N. Pillay „niekada nebuvo girdėjęs“.
„Niekada nebuvau girdėjęs apie šį asmenį, bet vis tiek sveikinu“, – sakė jis.
„Jungtinės Amerikos Valstijos, atstovaujamos manęs kaip jūsų prezidento, turėjo gauti Nobelio taikos premiją, bet negavo“, – tvirtino jis.
Jis teigė, kad N. Pillay pasirinkimas laureate paliko „neišdildomą dėmę Norvegijos šaliai“.
Nuo pat grįžimo į Baltuosius rūmus 2025-ųjų sausį D. Trumpas neslėpė savo troškimo laimėti Nobelio taikos premiją.
Tačiau jo karas prieš Iraną, teritorinės plėtros ambicijos, pavyzdžiui, Grenlandijoje, griežta pozicija migrantų atžvilgiu bei išpuoliai prieš daugiašališkumą ir žiniasklaidą jį diskvalifikavo, teigė ekspertai Osle dar prieš paskelbiant N. Pillay laureate.
Kartu su premija teikiamas aukso medalis, diplomas ir 1,2 mln. dolerių (apie 1,02 mln. eurų) piniginė premija.
„Nobelio taikos premiją visiems laikams diskreditavo saujelė radikalių ideologų, kurie yra nusiteikę prieš demokratiją ir iš tiesų yra civilizacijos priešai“, – kalbėjo D. Trumpas.
N. Pillay pajuokavo apie galimybę pasidalyti premija su D. Trumpu, po laureatės paskelbimo jai plojusiai miniai pareiškusi: „Jei paplosite dar šiek tiek garsiau, galbūt pasidalysiu šia premija su Trumpu.“
Šis pokštas, regis, buvo užuomina į Venesuelos opozicijos lyderę Marią Coriną Machado (Mariją Koriną Mačado), kuri pernai laimėjusi šį apdovanojimą savo Nobelio aukso medalį atidavė D. Trumpui.
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