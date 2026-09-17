Keturios kairiojo bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo trijų vietų daugumą prieš dabartinio ministro pirmininko Ulfo Kristerssono dešiniųjų aljansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai.
Oficialu: Švedijos rinkimus nedidele persvara laimėjo kairiųjų blokas
2026-09-17 14:45
Švedijos parlamento rinkimus laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas Magdalenos Andersson Socialdemokratų partijos, ketvirtadienį, suskaičiavus paskutinius balsus, pranešė rinkimų institucija.
Oficialu: Švedijos rinkimus nedidele persvara laimėjo kairiųjų blokas / Scanpix nuotr.
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