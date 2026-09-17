 Oficialu: Švedijos rinkimus nedidele persvara laimėjo kairiųjų blokas

Oficialu: Švedijos rinkimus nedidele persvara laimėjo kairiųjų blokas

2026-09-17 14:45
BNS inf.

Švedijos parlamento rinkimus laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas Magdalenos Andersson Socialdemokratų partijos, ketvirtadienį, suskaičiavus paskutinius balsus, pranešė rinkimų institucija.

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<span>Oficialu: Švedijos rinkimus nedidele persvara laimėjo kairiųjų blokas</span>
Oficialu: Švedijos rinkimus nedidele persvara laimėjo kairiųjų blokas / Scanpix nuotr.

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Keturios kairiojo bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo trijų vietų daugumą prieš dabartinio ministro pirmininko Ulfo Kristerssono dešiniųjų aljansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai.

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rinkimai Švedijoje

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