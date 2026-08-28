NYT: CŽA direktorius perdavė Putinui informaciją apie tikrus rusų nuostolius Ukrainoje

Pasak „Ukrinform“, tokį J. Ratcliffe‘o vizito paaiškinimą pateikė laikraštis „The New York Times“ (NYT), kurio autoriai rėmėsi dabartiniais ir buvusiais JAV pareigūnais.
Laikraščio šaltinių teigimu, CŽA abejoja, ar Rusijos vadovas Vladimiras Putinas iš savo patarėjų gauna tikslią informaciją apie karo eigą ir Rusijos nuostolius.
J. Ratcliffe‘as, kaip pranešama, FSB vadovui Aleksandrui Bortnikovui aiškiai davė suprasti, kad, atsižvelgiant į sudėtingą karinę ir ekonominę padėtį, Maskva turėtų pradėti rimtas derybas karui užbaigti.
Kartu J. Ratcliffe‘as, kaip teigiama, nepateikė jokių gąsdinimų ar įspėjimų apie galimas pasekmes iš JAV, jeigu V. Putinas ignoruotų žvalgybos vertinimą ir nuspręstų tęsti karą.
Pasak NYT, J. Ratcliffe‘o ir A. Bortnikovo komunikacijos kanalas veikia lygiagrečiai su kitais ryšiais tarp D. Trumpo administracijos ir Kremliaus atstovų, įskaitant prezidento pasiuntinį Steve‘ą Witkoffą ir Trumpo žentą Jaredą Kushnerį.
Kai kurie JAV pareigūnai tikisi, kad V. Putinas, kuris pats kažkada dirbo žvalgyboje, laikys CŽA direktoriaus pranešimą skubesniu ir patikimesniu nei tuo atveju, jei jis būtų perduotas įprastais diplomatiniais kanalais.
NYT pažymi, kad Rusijos puolimas mūšio lauke yra įstrigęs, o Rusijos pajėgos patiria didelių nuostolių. Liepos mėnesį J. Ratcliffe‘as viešai pareiškė, kad vidutinė fronto linijoje esančio Rusijos kario gyvenimo trukmė yra mažesnė nei 35 minutės.
Jis taip pat sakė, kad per 18 mėnesių, jam esant CŽA direktoriaus pareigose, Rusija užėmė tik apie 1 proc. Ukrainos teritorijos. Efektyvus Ukrainos dronų panaudojimas smarkiai sutrukdė Rusijos puolimą.
Pasak NYT, prieš susitikimą su A. Bortnikovu J. Ratcliffe‘as kalbėjosi su savo kolegomis ukrainiečiais ir užtikrino juos, kad savo vizito metu jis išsiaiškins Rusijos poziciją ir nesiderės dėl jokių nuolaidų Ukrainos vardu.
Ankstesnių kontaktų metu J. Ratcliffe‘as ir A. Bortnikovas aptarė kalinių mainų detales, tačiau šios savaitės susitikimas Maskvoje buvo jų pirmasis susitikimas akis į akį.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pasak „Politico“, J. Ratcliffe‘as apsilankė Maskvoje, kad įspėtų Rusijos pareigūnus neeskaluoti įtampos su JAV ir NATO sąjungininkėmis, ypač Estija, Latvija ir Lietuva.
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