2026-01-07 15:00
Jūras Barauskas (ELTA)

Remiantis trečiadienį paskelbtais tyrimo duomenimis, dirbtinio intelekto (DI) milžinė „Nvidia“ praėjusiais metais aplenkė išmaniųjų telefonų „iPhone“ gamintoją „Apple“ ir tapo vertingiausia pasaulyje į biržos sąrašus įtraukta bendrove, kurios turto vertė viršija 4,5 trilijono JAV dolerių.

„Nvidia“ pralenkė „Apple“ ir tapo vertingiausia pasaulio bendrove / Scanpix nuotr.

Bendrovės „Apple“ vertė siekė apie 4 trilijonus JAV dolerių, naujienų agentūrai „dpa“ pateiktame pranešime nurodė konsultacinė įmonė EY.

Bendrovės „Nvidia“ vertė yra beveik dvigubai didesnė nei visų 40 įmonių, įtrauktų į Vokietijos pagrindinį akcijų rinkos indeksą DAX, vertė kartu sudėjus. Tyrime teigiama, kad praėjusių metų pabaigoje jų vertė siekė 2,5 trilijono JAV dolerių.

Bendrovės „Nvidia“ gaminamos mikroschemų sistemos tapo pagrindine technologija programinei įrangai, naudojančiai dirbtinį intelektą, o ši didelio populiarumo sulaukusi įmonė yra laikoma pramonės barometru.

Visas aukščiausias vietas reitingų lentelėje užėmė JAV technologijų milžinės: trečioje vietoje, aplenkdama korporacijas „Microsoft“ ir „Amazon“, atsidūrė bendrovės „Google“ patronuojančioji įmonė „Alphabet“, kurios rinkos kapitalizacija siekia beveik 3,8 trilijono JAV dolerių.

