„Apple“: Kinijos pareigūnai nurodė pašalinti dvi populiarias gėjų pažinčių programėles

Kinijoje tos pačios lyties porų santuokos neįteisintos, o diskriminacija prieš šiuos asmenis vis dar plačiai paplitusi. Aktyvistai tvirtina, kad pastaraisiais metais erdvė LGBTIQ bendruomenės saviraiškai gerokai sumažėjo.
Savaitgalį Kinijos socialinių tinklų vartotojai pastebėjo, kad iš „Apple“ ir „Android“ programėlių parduotuvių buvo pašalintos gėjų bendruomenei skirtos pažinčių programėlės „Blued“ ir „Finka“.
„Apple“ atstovas spaudai AFP nurodė: „Remdamiesi Kinijos kibernetinės erdvės administracijos įsakymu, pašalinome šias dvi programėles tik iš Kinijos rinkos parduotuvės.“
Kinijos kibernetinės erdvės administracija (CAC) – nacionalinė vyriausybės institucija, atsakinga už interneto reguliavimą ir cenzūrą. Pastaraisiais mėnesiais CAC nubaudė ne vieną socialinių tinklų platformą už, jos teigimu, turinio valdymo pažeidimus.
„Vadovaujamės šalių, kuriose dirbame, įstatymais“, – sakė „Apple“ atstovas spaudai.
Atstovas spaudai pridūrė, kad šių metų pradžioje „Finka“ kūrėjas nusprendė pašalinti programėlę iš parduotuvių, esančių už Kinijos ribų, o „Blued“ buvo prieinama tik Kinijoje.
Antradienį Kinijos „Apple“ programėlių parduotuvėje dar buvo galima atsisiųsti vieną iš „Blued“ versijų.
Nors pagrindinės programėlių versijos buvo pašalintos iš parduotuvių, vartotojai teigia, kad jos veikia ir nebuvo užblokuotos.
„Blued“ ir „Finka“ savininkė ir pasaulinė technologijų įmonė „Newborn Town“ kol kas nekomentavo situacijos.
AFP kol kas nepavyko susisiekti su Kinijos kibernetinės erdvės administracija (CAC).
Advokatas Zhao Hu (Džao Hu), ginantis LGBTIQ bendruomenės teises, AFP teigė, kad CAC sprendimas buvo netikėtas ir išreiškė abejones dėl jo teisėtumo.
„Blued“ ir „Finka“, kurios abi rinkoje buvo beveik dešimtmetį, buvo pašalintos be jokio paaiškinimo“, – nurodė jis.
Pasak advokato, jei programėlės būtų pašalintos be bendrovės sutikimo, tai būtų vertinama kaip jos interesų pažeidimas ir laikoma neteisėtu veiksmu.
Ne pelno siekiančios organizacijos „PFLAG China“, kovojančios už LGBTIQ bendruomenės priėmimą visuomenę, vienas iš įkūrėjų Hu Zhijunas (Hu Džidziunas) teigė, jog apgailestauja dėl programėlių pašalinimo.
Programėlės padėjo gėjams „gyventi geresnį, stabilesnį gyvenimą ir susirasti partnerių intymiems santykiams“, sakė jis.
„Jos (programėlės) turėjo būti vertinamos kaip teigiamas dalykas ir socialiai naudinga iniciatyva“, – sakė Hu Zhijunas.
Pastaraisiais metais Kinijoje mažėja galimybių LGBTIQ organizacijoms teikti paslaugas ir vykdyti viešą veiklą.
Hu Zhijuno teigimu dėl šios augančios tendencijos bendruomenė jaučia didėjantį nerimą ir pažeidžiamumą.
„Tai labai kenkia jų psichinei gerovei“, – pridūrė jis.
