Neramumus Prancūzijoje Donaldas Trumpas sieja su masine migracija ir islamu

Taip jis tęsė savo globalią dešiniojo sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose.
„Tai, kas vyksta Prancūzijoje, yra ne kas kita, kaip nevaldoma masinė migracija. Tai ne apie mokyklas, tai apie islamą, norintį perimti kadaise buvusią didžią Šalį!“ – socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas.
Prancūzijoje antradienį, akylai stebint gausioms policijos pajėgoms, į gatves plūdo tūkstančiai demonstrantų – prie geresnių sąlygų reikalaujančių vyresniųjų klasių moksleivių prisijungė profesinės sąjungos bei mokytojai, o pačias akcijas temdė smurtiniai susirėmimai.
Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja įėjimus į šimtus licėjų, skirtų 15–17 metų jaunimui. Jie skundžiasi mokytojų trūkumu, perpildytais tvarkaraščiais, apleistomis klasėmis bei pastatais, nepritaikytais kylančiai temperatūrai.
Profsąjungos, teisių gynimo grupės ir patys paaugliai kaltina pareigūnus neproporcingos jėgos naudojimu: pirmadienį policijos kurtinamoji granata nutraukė plaštaką vienam paaugliui, o kitam jaunuoliui buvo išmušti dantys, pareigūnui panaudojus granatsvaidį.
Šie neramumai kilo likus vos keliems mėnesiams iki 2027 metų rinkimų, kuriuose bus renkamas centristų prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) įpėdinis.
Apklausose tvirtai pirmauja kraštutinių dešiniųjų veteranė Marine Le Pen (Marin Le Pen), siekianti prezidento posto nepaisant jai paskelbto nuosprendžio dėl korupcijos.
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