Naftos kainos toliau traukia žemyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina antradienio ryte smuko 0,53 proc. iki 66,2 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,51 proc. iki 61,9 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, Irakas netrukus gali atnaujinti naftos eksportą per Kurdistaną, kuris dėl ginčo dėl mokėjimo daugiau nei dvejus metus buvo sustabdytas, taigi į tarptautines rinkas gali sugrįžti apie 230 tūkst. barelių naftos per dieną.
Irakas taip pat padidino naftos eksportą pagal OPEC+ susitarimą ir prognozuoja, kad eksportas rugsėjį pasieks 3,4–3,45 mln. barelių per dieną, o tai taip pat reiškia didesnę pasiūlą.
Tuo tarpu NATO sąjungininkai pirmadienį Jungtinėse Tautose apkaltino Rusiją pažeidus aljanso oro erdvę Estijoje ir Lenkijoje – veiksmais, kurie, kaip įspėjo Didžioji Britanija, gali sukelti ginkluotą konfliktą.
Įtampa Artimuosiuose Rytuose taip pat išlieka padidėjusi, dešimtims pasaulio lyderių susirinkus Jungtinėse Tautose oficialiai pripažinti Palestinos valstybę tuo metu, kai Izraelis tęsia karą Gazos Ruože ir plečia nausėdijas okupuotame Vakarų Krante.
Naujausi komentarai