OPEC+ svarstant gavybos didinimą, naftos kainos patraukė žemyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina nuo sesijos pradžios smuko 1,03 proc. iki 65,34 JAV dolerio už barelį, pasiekusi žemiausią per tris savaites lygį, o WTI rūšies naftos kaina nusileido 1,08 proc. iki 61,70 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ duomenys.
Nors ekspertai įspėja, kad pasiūla naftos rinkoje jau viršija paklausą, OPEC+ sekmadienį rengia susitikimą, kuriame svarstys pasiūlymą per ateinančius tris mėnesius padidinti gavybą 500 tūkst. barelių per dieną.
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) prognozuoja, kad „juodojo aukso“ pasiūlos perteklius kitąmet pasieks rekordą.
