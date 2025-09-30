Naftos kainos toliau traukia žemyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina antradienio ryte smuko 0,58 proc. iki 66,7 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina nusileido 0,64 proc. iki 63,04 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Naftą eksportuojančių valstybių organizacija (OPEC) ir jos sąjungininkai – vadinamoji OPEC+ grupė – siekia padidinti gavybą, stengdamasi užimti didesnę rinkos dalį, ir, kaip praneša šaltiniai, sekmadienį vyksiančiame susitikime greičiausiai pritars dar vienam gavybos padidinimui mažiausiai 137 tūkst. barelių per dieną.
Be to, šeštadienį po pustrečių metų pertraukos buvo atnaujintas naftos eksportas iš Irako Kurdistano regiono į Turkiją nutiestu naftotiekiu.
Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pareiškė, kad pasiekė preliminarų susitarimą dėl 20 punktų JAV plano dėl taikos Gazos Ruože, tačiau jam dar turi pritarti palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“.
Tačiau D. Trumpas įspėjo, kad jei „Hamas“ atmes planą, Izraelis turės jo leidimą „baigti darbą“ turint jo visišką palaikymą.
