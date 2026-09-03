Ministerija: „SpaceX“ ir „Blue Origin“ atsisakė dalyvauti kosmoso viršūnių susitikime Paryžiuje

Savo dalyvavimą taip pat atšaukė bendrovės „Stoke Space“ ir „Starcloud“, pridūrė ji.
„Sunku to nesieti su gandais apie daromą spaudimą“, – naujienų agentūrai AFP sakė ministerijos atstovas spaudai, leidiniui „Politico“ prieš tai pranešus, kad Baltieji rūmai spaudė JAV kosmoso firmas nedalyvauti rugsėjo 9–10 dienomis rengiamame susitikime.
„Akivaizdu, kad norime toliau bendradarbiauti su savo partneriais ir sąjungininkais JAV, net jei strateginiai posūkiai ir politinis spaudimas kartais be reikalo apsunkina šią užduotį“, – pridūrė atstovas.
„Politico“ pranešė, kad per privatų pokalbį telefonu Baltųjų rūmų pareigūnas įmonėms, įskaitant milijardieriaus Elono Musko (Ilono Masko) „SpaceX“, taip pat „Stoke Space“, „K2 Space“ ir „Astra“, pareiškė, kad dalyvavimas dvi dienas trunkančiame renginyje „gali atrodyti kaip tylus pritarimas ES politinėms pozicijoms“, teigė trys anoniminiai šaltiniai, susipažinę su pokalbio turiniu.
Baltųjų rūmų pareigūnas industrijos atstovams taip pat sakė, kad „Prancūzija nekoordinavo susitikimo su JAV, apkaltino šalį „antikonkurencine praktika“ ir užsiminė, kad renginio diskusijos nebuvo parengtos taip, jog apimtų Amerikos perspektyvą, ir gali sumenkinti JAV industrijos pastangas“, teigė „Politico“ šaltiniai.
„Politico“ nurodė, kad du šaltiniai buvo susiję su kosmoso bendrovėmis, o trečiasis – su politika.
Baltieji rūmai dar neatsakė į AFP prašymą pakomentuoti šią situaciją.
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