Per metus – jau 221 Trumpo vykdomasis įsakas: kova su „woke“ ir sąskaitų suvedinėjimas

Naujienų agentūros AFP analizė parodė, kad siekdamas skatinti dirbtinį intelektą (DI), kovoti su „woke“ – progresyvių socialinių idėjų – kultūra ir net padidinti vandens srautą dušuose, D. Trumpas leido vykdomuosius įsakus tokiu greičiu, kokio nebuvo nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Naujausiame, pirmadienį pasirašytame įsake fentanilis klasifikuotas kaip „masinio naikinimo ginklas“.
Remiantis antradienį atnaujinta informacija, prieš tai Federaliniame registre buvo paskelbta 220 tekstų, kurie yra teisiškai privalomi ir kurių nereikia tvirtinti Kongrese.
Tai daugiau, nei jis pasirašė per savo pirmąją kadenciją Baltuosiuose rūmuose 2017–2021 metais, ir gerokai daugiau nei jo pirmtakai Joe Bidenas, Barackas Obama ir George'as W. Bushas, kurie per metus pasirašydavo vidutiniškai tik po 30–40 įsakų.
Tik demokratas Franklinas D. Rooseveltas, kuris per keturias kadencijas 1933–1945 metais pasirašė beveik 4 tūkst. įsakų, jų išleido tiek, kiek D. Trumpas, nors tai įvyko Didžiosios depresijos ir Antrojo pasaulinio karo kontekste.
Sausio 20 dieną į Baltuosius rūmus sugrįžęs D. Trumpas stipriai remiasi vykdomaisiais įsakais, nors ir turi Kongreso daugumą.
„Šie įsakai yra komunikacijos strategijos dalis“, – AFP teigė Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje politikos mokslų profesorius Johnas Woolley.
„Tai būdas parodyti svarbioms rinkėjų grupėms, kad jis įgyvendina savo „misiją“, – sakė J. Woolley, kuris taip pat yra vienas iš interneto svetainės „American Presidency Project“, pagrindinio nepriklausomo JAV prezidentavimo archyvų ir analizės šaltinio, vadovų.
Vidaus ir socialinė darbotvarkė
AFP atlikta oficialių vyriausybės duomenų analizė rodo, kad didžioji dalis įsakų (beveik 60 proc.) yra susijusi su vidaus klausimais, o mažiau nei 10 proc. – su užsienio politika. Likusieji apima įvairius klausimus.
Dominuoja socialiniai klausimai – nuo kultūros ir pilietinių teisių iki švietimo ir sveikatos apsaugos. Šie klausimai sudaro apie 30 proc. visų įsakų, aplenkdami prekybą, ekonomiką ir investicijas (apie 20 proc.) ir vyriausybės reformą (apie 18 proc.).
Imigracija ir saugumas – pagrindinės jo 2024 metų kampanijos temos – užima ketvirtą vietą su maždaug 10 procentų.
Tarp socialinių klausimų kategorijai priskiriamų įsakų yra ir tokių, kuriuose aiškiai kalbama apie „ideologiją“ ar vertybinius klausimus.
Pavyzdžiui, liepos 23 dienos įsake raginama DI sistemose uždrausti modelius, kuriuose atsižvelgiama į įvairovės ir įtraukties problemas, o tai atspindi D. Trumpo administracijos prieš „woke“ nukreiptą darbotvarkę.
Kitame rugpjūčio 28 dienos įsake nurodoma, kad „klasikinė ir tradicinė architektūra“ yra pageidaujamas federalinių pastatų stilius.
Įsakų veiksmingumo klausimas
Kritikai kelia klausimą, ar valdymas vykdomaisiais įsakais yra veiksmingas, atsižvelgiant į tai, kiek iš jų ginčijama teisme.
Su Niujorko universiteto Teisės mokykla susijusios nepriklausomos teisinės svetainės „Just Security“ duomenimis, teismuose užginčyta kiek daugiau nei penktadalis D. Trumpo įsakų.
Daugiau nei 20 iš jų teismai jau bent laikinai arba iš dalies sustabdė.
Rugpjūčio pabaigoje federalinis apeliacinis teismas nusprendė, kad didelė dalis tekstų dėl naujų muitų yra neteisėti.
Aukščiausiasis Teismas, kurio konservatyviąją daugumą per pirmąją kadenciją sustiprino D. Trumpas ir kuris buvo raginamas priimti sprendimą šiuo klausimu, lapkričio 5 dienos posėdyje skeptiškai vertino daugelio D. Trumpo muitų teisėtumą.
Tačiau D. Trumpas „nebijo būti puolamas dėl įsakų esmės“, sakė J. Woolley.
„Jis sąmoningai išbando įstatymo ribas“, – teigė jis.
„Jis viliasi, kad daugeliu svarbiausių klausimų Aukščiausiasis Teismas pritars daugeliui jo požiūrio į vykdomąją valdžią aspektų“, – tęsė profesorius.
Sąskaitų suvedinėjimas
AFP atlikta D. Trumpo įsakuose vartojamos kalbos ir leksikos analizė aptiko prezidentui būdingą tiesioginį stilių.
Pavyzdžiui, veiksmažodį „įvesti“ jis vartoja penkis kartus dažniau nei trys jo pirmtakai.
Jo kalba taip pat atrodo patriotiškesnė: apie „tautą“ jis kalba du–tris kartus dažniau nei J. Bidenas, B. Obama ir G. W. Bushas, o apie „Amerikos žmones“ – du kartus dažniau.
Kitas skirtumas – jis dažnai užsipuola ankstesnę administraciją, kaltindamas ją, pavyzdžiui, įsileidus milijonus nelegalių imigrantų.
Daugiau nei 15 proc. įsakų gali būti įvardyti kaip sąskaitų suvedinėjimas.
„Nė vienas ankstesnis prezidentas nebuvo išleidęs įsakų, kuriuose aiškiai puldinėtų savo kritikus ir ankstesnius oponentus“, – sakė J. Woolley.
Lapkritį D. Trumpas pareiškė, kad visi vykdomieji įsakai ir dokumentai, pasirašyti autorašikliu, kuris atkuria parašus, valdant J. Bidenui, buvo „nutraukti“ remiantis kaltinimais, kuriuos J. Bidenas atmetė.
