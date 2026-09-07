„Mano ryžtas tęsti reformų kelią yra nepajudinamas“, – kalbėjo F. Merzas, kitą dieną po jo Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) pralaimėjimo buvusioje komunistinėje rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje, ir pridūrė, kad stengsis savo reformas paaiškinti vokiečiams geriau.
Merzas sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas
2026-09-07 15:05
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pirmadienį pareiškė esąs giliai sukrėstas, kad jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinių dešiniųjų partiją „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), tačiau pažadėjo tęsti reformas.
Merzas sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas / Scanpix nuotr.
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