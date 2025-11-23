 Meloni: plane, kurį skaitome, yra daug priimtinų punktų

Meloni: plane, kurį skaitome, yra daug priimtinų punktų

2025-11-23 21:25
BNS inf.

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) sekmadienį pareiškė, kad nebūtina pateikti visiškai priešingo pasiūlymo JAV planui dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo, tačiau kai kuriuos klausimus reikia aptarti plačiau.

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Nemanau, kad klausimas yra dėl to, ar dirbti prie visiško kontrpasiūlymo. Plane, kurį skaitome, yra daug priimtinų punktų“, – sakė G. Meloni spaudos konferencijoje Johanesburge vykstančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime.

„Prasmingiau dirbti su esamu pasiūlymu ir sutelkti dėmesį į tikrai esminius klausimus“, – teigė ji.

Aukščiausi JAV ir Ukrainos pareigūnai susitiko Ženevoje derybų dėl prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) prieštaringai vertinamo 28 punktų plano dėl karo pabaigos.

D. Trumpas suteikė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 dienos patvirtinti planą.

Kyjivas ir daugelis jo sąjungininkių Europoje nori, kad būtų pakeista dabartinė plano versija, kurioje įtraukiama daugelis griežtų Rusijos reikalavimų, įskaitant reikalavimą, kad Ukraina atiduotų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir pasižadėtų niekada nestoti į NATO.

Šiame straipsnyje:
Giorgia Meloni
Ukrainos taikos planas
JAV
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų