Meloni: plane, kurį skaitome, yra daug priimtinų punktų

„Nemanau, kad klausimas yra dėl to, ar dirbti prie visiško kontrpasiūlymo. Plane, kurį skaitome, yra daug priimtinų punktų“, – sakė G. Meloni spaudos konferencijoje Johanesburge vykstančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime.
„Prasmingiau dirbti su esamu pasiūlymu ir sutelkti dėmesį į tikrai esminius klausimus“, – teigė ji.
Aukščiausi JAV ir Ukrainos pareigūnai susitiko Ženevoje derybų dėl prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) prieštaringai vertinamo 28 punktų plano dėl karo pabaigos.
D. Trumpas suteikė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 dienos patvirtinti planą.
Kyjivas ir daugelis jo sąjungininkių Europoje nori, kad būtų pakeista dabartinė plano versija, kurioje įtraukiama daugelis griežtų Rusijos reikalavimų, įskaitant reikalavimą, kad Ukraina atiduotų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir pasižadėtų niekada nestoti į NATO.