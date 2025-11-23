Johnsonas kirto Trumpui: tai visiška Ukrainos išdavystė

„Vladimiras Putinas greičiausiai sėdi viename iš savo daugybės rūmų, žiūri naujienas per televiziją ir „kreivai šypsosi dėl (savo – ELTA) priešininkų nekompetencijos ir Vakarų stulbinamo silpnumo“, – rašė B. Johnsonas.
„Tai komiška. Vadinamasis taikos planas reikalauja Ukrainos karinio iškastravimo. Jis reikalauja Rusijos veto dėl Ukrainos narystės NATO ir Rusijos kontrolės dėl bet kokių užsienio kariuomenių priėmimo į Ukrainos teritoriją“, – pažymėjo B. Johnsonas.
Jis pabrėžė, kad po ketverių karo metų Rusija prarado daugiau nei milijoną žuvusių ir sužeistų karių, bet vis tiek nesugebėjo užimti reikšmingai daugiau nei maždaug 20 proc. Ukrainos teritorijos, kurią kontroliavo invazijos pradžioje. B. Johnsonas taip pat atkreipė dėmesį į Rusijos ekonominę krizę. Ir visgi, šiomis aplinkybėmis Jungtinės Valstijos pateikia „taikos planą“, kuris atrodo tarsi būtų parašytas Kremliuje, rašė jis.
D. Trumpo sprendimą jis pavadino „visiška Ukrainos išdavyste“.
„Jei jie (ukrainiečiai – ELTA) Kyjive būtų tokie bepročiai, kad su šiais sąlygomis sutiktų, nėra abejonių, jog jie taptų Maskvos marionetėmis, jiems nuolat grėstų trečia invazija. Yra aišku, kad tai yra visiška vadinamųjų Ukrainos draugų kapituliacija. Tai – Miunchenas“, – rašė buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas.
Jis taip pat sukritikavo kitas Vakarų šalis, įskaitant Jungtinę Karalystę, už šių pernelyg nuolankų atsaką į D. Trumpo pasiūlytą „taikos planą“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino iš JAV pusės oficialiai gavęs šio taikos plano projektą, kuris, Vašingtono teigimu, galėtų atgaivinti diplomatiją.
Anksčiau JAV žiniasklaida pranešė, kad D. Trumpo administracija vykdė slaptas konsultacijas su Rusija, siekdama parengti naują planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje. „Axios“ pranešė, kad planą sudaro 28 punktai, suskirstyti į keturias kategorijas: taika Ukrainoje, saugumo garantijos, saugumas Europoje ir JAV santykių su Rusija bei Ukraina ateitis.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, Kyjivas pagal šį planą turėtų atsisakyti savo kontroliuojamų Donbaso teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir atsisakyti didelės dalies ginkluotės. Plane numatyta perduoti likusias Donbaso teritorijas mainais už JAV saugumo garantijas Kyjivui ir Europai, tačiau šių garantijų mechanizmas lieka neapibrėžtas.
JAV prezidentas D. Trumpas penktadienį patvirtino, kad jo administracija Kyjivui iškėlė ultimatumą iki ateinančio ketvirtadienio sutikti su Baltųjų rūmų planu Rusijos karui Ukrainoje užbaigti.