2025-08-17 16:02
Jūras Barauskas (ELTA)

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris kartu su kitais Europos šalių vadovais pirmadienį lydės Volodymyrą Zelenskį į Vašingtoną, kur Baltuosiuose rūmuose įvyks Ukrainos prezidento ir jo kolegos iš JAV Donaldo Trumpo susitikimas, sekmadienį patvirtino Dauning Strytas.

Aiškėja, kurie lyderiai lydės Zelenskį į JAV / Scanpix nuotr.

„Ministras pirmininkas kartu su kitais Europos lyderiais yra pasirengęs paremti šį tolesnių derybų etapą“, – teigiama pranešime, paskelbtame iki sekmadienį įvykstant Ukrainos ir jos rėmėjų vaizdo konferencijai.

Be to, prie kitų Europos lyderių V. Zelenskio kelionėje į Vašingtoną prisijungs ir Italijos premjerė Giorgia Meloni, pranešė vienas oficialus vyriausybės asmuo.

Po to, kai Aliaskoje įvyko D. Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, Europos šalių vadovai į Vašingtoną vyks derėtis dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

