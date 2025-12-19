 Macronas: artimiausiomis savaitėmis Europa turėtų pasikalbėti su Putinu

2025-12-19 09:51
Marius Jakštas (ELTA)

Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime pasiekus susitarimą dėl finansavimo Ukrainai, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad, jo nuomone, Europai būtų naudinga pasikalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Macronas: artimiausiomis savaitėmis Europa turėtų pasikalbėti su Putinu

„Manau, kad mūsų, europiečių ir ukrainiečių, interesais yra rasti tinkamą pagrindą šių diskusijų atnaujinimui“, – sakė jis, pridurdamas, kad europiečiai turėtų rasti būdų tai padaryti „artimiausiomis savaitėmis“.

ELTA primena, kad Rusijai pradėjus karą Ukrainoje Prancūzijos prezidentas dėl pokalbių telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu susilaukė kritikos iš kolegų Europoje, buvo abejojama tokių pokalbių nauda. Nuo 2022 m. rugsėjo Rusijos ir Prancūzijos prezidentai telefonu nesikalbėjo iki 2025 m. liepos, o Vakarų šalių vardu su V. Putinu daugiausia palaikė ryšį sausį antrajai kadencijai į Baltuosius rūmus grįžęs Donaldas Trumpas.

