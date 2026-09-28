Maskva konfiskavo Vokietijos prekybos tinklo „Metro“ turtą Rusijoje

Prezidento Vladimiro Putino pasirašytame potvarkyje skelbiama, kad „Metro Cash and Carry“ veikla Rusijoje perduota „laikinai valdyti“ įmonei „UK Torg RUS“.
Tai įvyko po to, kai Maskva anksčiau šį mėnesį konfiskavo Šveicarijos maisto milžinės „Nestle“, taip pat Prancūzijos mažmenininkės „Auchan“ ir buvusio statybinių medžiagų ir namų apyvokos prekių tinklo „Leroy Merlin“ verslą bei turtą.
„Metro“ savo pareiškime nurodė, kad formaliai ji vis dar yra įmonės savininkė, tačiau nebeturi „operacinės savo patronuojamosios įmonės Rusijoje kontrolės“ ir šiuo metu analizuoja, ką šis sprendimas reiškia įmonei.
„Šiuo metu analizuojamas tolesnis šio potvarkio poveikis „METRO AG“, – teigiama pareiškime.
Bendrovė savo paskutinėje metinėje ataskaitoje skelbė, kad jos pardavimai Rusijoje 2024–2025 finansiniais metais siekė 2,6 mlrd. eurų.
Paskutinėje ketvirčio ataskaitoje bendrovė nurodė, kad „Metro“ grupės Rusijoje įmonių grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 dieną sudarė 152 mln. eurų.
Kremliui nusiuntus savo karines pajėgas į Ukrainą, dauguma Vakarų bendrovių greitai pardavė savo veiklą ir turtą Rusijoje arba bent jau juos izoliavo, nes sankcijos apsunkino prekybą dauguma prekių.
Kitos įmonės liko, teigdamos, kad tokį sprendimą priėmė rūpindamosi savo darbuotojais ar piliečių gerove, tačiau dažnai smarkiai sumažindamos savo veiklos apimtis.
Tuo metu Rusija nuo tada apsunkino įmonėms galimybę pasitraukti iš šalies, reikalaudama prezidento leidimo sandoriams arba tiesiog konfiskuodama turtą.
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