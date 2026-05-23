Magyaras: Vengrija uždraudė žemės ūkio produktų importą iš Ukrainos

„Vyriausybė atsisako Vengrijos ketinimų pasitraukti iš Tarptautinio baudžiamojo teismo ir uždraudžia žemės ūkio produktų importą iš Ukrainos“, – penktadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ parašė P. Magyaras.
Naujienų portalo „Hungary Today“ teigimu, Vengrijos žemės ūkio politikos srityje kilo diskusijos dėl teisinio pagrindo, reglamentuojančio Ukrainos žemės ūkio produktų importo apribojimus.
Žemės ūkio ir maisto ekonomikos ministras Szabolcsas Bona socialiniuose tinkluose teigė, kad ankstesnė vyriausybė paliko teisinį neapibrėžtumą.
Pasak jo, partijos „Fidesz“ valdomos vyriausybės priimti importo apribojimai buvo susieti su specialiomis nepaprastosios padėties nuostatomis. Pasibaigus nepaprastajai padėčiai šalyje, šie apribojimai nebuvo automatiškai įtvirtinti teisės aktuose. Dėl susidariusios situacijos ministras kaltino prastą planavimą.
Sz. Bona paskelbė, kad jo ministerija parengs naujus teisės aktus teisiniam apibrėžtumui dėl Vengrijos rinkos ir vietos gamintojų apsaugos atkurti.
Šios priemonės bus taikomos mėsos produktams, įskaitant jautieną, kiaulieną, ėrieną, ožkieną ir paukštieną, taip pat šaldytoms daržovėms ir grūdų produktams.
Gegužės 14 d. P. Magyaras paskelbė atšaukiantis buvusio premjero Viktoro Orbano kadencijos metu įvestą nepaprastąją padėtį.
Vengrija pirmą kartą įvedė draudimą importuoti Ukrainos žemės ūkio produktus 2023 m. balandį.
Rusijai pradėjus visapusišką karą prieš Ukrainą, Europos Sąjunga, reaguodama į Rusijos vykdomą Ukrainos Juodosios jūros uostų, per kuriuos iki karo Ukraina eksportavo grūdus pasaulinėms rinkoms, blokadą, sukūrė „solidarumo koridorius“ prie sienų su Ukraina.
Keletas šalių, tarp jų Vengrija, paprašė Europos Komisijos imtis priemonių, ribojančių žemės ūkio produktų importą iš Ukrainos, nes esą didelis grūdų ir maisto produktų srautas iš Ukrainos sumažino kainas ir pakenkė vietos ūkininkams.
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