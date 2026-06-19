Macronas: Prancūzija nesteigs deportacijos centrų trečiosiose šalyse

„Aš manau, kad tai nei efektyvu, nei atitinka mūsų principus“, – sakė jis penktadienį Briuselyje baigiantis ES viršūnių susitikimui. E. Macronas pridūrė dar niekada nematęs deportacijos centro trečiojoje šalyje, kuris pasiteisintų.
Jis taip pat sakė būsiąs prieš, kad ES biudžeto lėšos būtų naudojamos deportacijos centrų statybai. Apie tai buvo diskutuojama vykstančiose derybose dėl būsimo daugiamečio 2028–2034 m. ES biudžeto.
„Tai turi būti kiekvienos atskiros valstybės politikos kompetencija“, – kalbėjo E. Macronas. Kartu jis pasisakė už politiką, „kuri kovoja su nelegalia imigracija, padeda mums efektyviau dirbti ir veda prie deportacijų“.
Europos Parlamentas (EP) trečiadienį pritarė planams už Europos Sąjungos (ES) ribų steigti prieštaringai vertinamus deportacijos centrus, skirtus nepriimtiems prieglobsčio prašytojams. Žmogaus teisių aktyvistai tai kritikuoja.
Už tokių centrų steigimą yra virtinė šalių, pavyzdžiui, Vokietija, Austrija ir Danija. Be kita ko, svarstomos tokios jų vietos, kaip Ruanda, Uganda ir Uzbekistanas.
Naujausi komentarai