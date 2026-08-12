Lenkijos teisėsaugos ieškomas buvęs viceministras rado prieglobstį Uždniestrėje

Lenkijos „Teisės ir teisingumo“ (PiS) partijos politikas paprašė Varšuvo teismo išduoti vadinamąjį „apsaugos raštą“, kurio tikslas – užtikrinti jo asmeninį saugumą. Varšuvos apygardos teismo atstovė baudžiamosioms byloms teisėja Anna Ptaszek naujienų agentūrai PAP teigė, kad prašymas buvo gautas rugpjūčio 4 d. Tiek dokumente, tiek ant jo voko nurodyta, kad laiškas išsiųstas iš Tiraspolio.
Prašymas oficialiai užregistruotas, o byla šiuo metu nagrinėjama, pridūrė ji.
Lenkijos prokuratūra M. Romanowskiui yra pateikusi 11 atskirų baudžiamųjų kaltinimų, susijusių su jo tiesiogiai 2019–2023 m. prižiūrėtu Teisingumo fondu.
Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas, iš pradžių įsteigtas nusikaltimų aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai, buvo sistemingai naudojamas politinei ir asmeninei naudai gauti.
Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešąsias lėšas.
Teisėsaugos institucijoms nepavykus rasti M. Romanowskio, Varšuvos apygardos teismas anksčiau išdavė Europos arešto orderį (EAO) ir paskelbė jo paiešką Lenkijoje.
Buvęs viceministras 2024 m. gruodį buvo gavęs politinį prieglobstį Vengrijoje. Tačiau Budapešte pasikeitus vyriausybei, Vengrijos institucijos liepos pradžioje panaikino jo pabėgėlio statusą ir kelionės dokumentus, todėl iki šiol tiksli jo buvimo vieta nebuvo žinoma.
ELTA primena, kad Lenkijos prokuratūra šiuo metu taip pat siekia susigrąžinti į šalį ir buvusį teisingumo ministrą Zbigniewą Ziobro, taip pat deleguotą PiS, kuris, kaip teigiama, minėtai nusikalstamai grupuotei vadovavo.
Vasario mėnesį Lenkijos teismas priėmė sprendimą dėl buvusio ministro sulaikymo, nuo tada jis laikomas ieškomu pagal arešto orderį.
Lenkijos prokurorų teigimu, Z. Ziobro nuo gegužės mėnesio apsistojo JAV. Prieš tai jis pabėgo iš Lenkijos į Vengriją, kur tuometinė Viktoro Orbano vyriausybė jam buvo suteikusi tarptautinę apsaugą. Visgi Vengriją jam teko palikti balandžio mėnesį, kai bendražygis V. Orbanas triuškinamai pralaimėjo parlamento rinkimus ir neteko valdžios.
Lenkijos prokurorai liepos pabaigoje pateikė oficialų prašymą JAV dėl jo ekstradicijos.
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