Lenkijos policija susirėmė su protestuotojais prie Konstitucinio Tribunolo

Protestas surengtas tęsiantis jau kelerius metus trunkančiai teisinės valstybės krizei, sukausčiusiai Konstitucinį Tribunolą. Ji prasidėjo tada, kai tuometinė valdančioji partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS) inicijavo plataus masto teismų sistemos pakeitimus, kuriuos pasmerkė dabartinė Lenkijos vyriausybė ir Europos teismai.
Tarp demonstrantų, kurie ne kartą mitingavo prie teismo, buvo keli PiS įstatymų leidėjai ir konservatyvios asociacijos „Gazeta Polska Clubs“ nariai.
Mojuodami Lenkijos vėliavomis ir dainuodami patriotines dainas, kai kurie protestuotojai prie teismo pastato pastatė metalinius barjerus, siekdami neleisti teisėjams įeiti, tačiau policija juos išardė. Įsikišus pareigūnams, kilo trumpas susirėmimas. Policininkai jėga pašalino kelis protestuotojus, pranešė vietos žiniasklaida.
Ministro pirmininko Donaldo Tusko proeuropietiška vyriausybė nepripažįsta Tribunolo sprendimų, teigdama, kad jis liko ištikimas PiS.
„Neteisėta“
2015 m. PiS į Tribunolą paskyrė atvirai politines pažiūras reiškiančius teisėjus. Parlamentas nepaisė ankstesnės administracijos paskyrimų ir vietoj to neteisėtai paskyrė tris teisėjus. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2021 m. pasmerkė šį žingsnį ir nusprendė, kad teisėjų kolegija yra „neteisėta“.
Po 2023 m. rinkimų grįžusi į valdžią, D. Tusko vyriausybė pažadėjo išspręsti krizę. Tačiau konservatyvių nacionalistinių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis kol kas nepatvirtino jos kandidatūrų į teismą.
Europos Tarybos patariamoji institucija Venecijos komisija antradienį pareiškė, kad „prezidentas turėtų nedelsdamas priimti Seimo (parlamento) išrinktų teisėjų priesaiką, nesiremdamas jokia teise peržiūrėti rinkimų procedūrą“.
Trečiadienio rytą teisėjas Maciejus Berekas, kuris buvo išrinktas į Tribunolą rugsėjo pradžioje, davė priesaiką parlamente dalyvaujant keliems vyriausybės pareigūnams. Prezidentas K. Nawrockis ceremonijoje nedalyvavo ir nepakvietė M. Bereko prisiekti oficialiai.
Tribunolo pirmininkas Bogdanas Swieczkowskis, kuris pats siejamas su PiS, kreipėsi į prie teismo susirinkusius protestuotojus ir jiems pareiškė: „Penki teisėjai, kurie nebuvo davę priesaikos prezidento akivaizdoje, paliko teismą.“
Jis pridūrė, kad M. Berekui nebus leidžiama dalyvauti nagrinėjant bylas, „kol nebus gautas prezidento atsakymas“.
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