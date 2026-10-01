Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35

„Tai pirmasis orlaivis iš Italijos gamybos linijos“, – socialiniame tinkle X parašė W. Kosiniakas-Kamyszas ir pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimo su NATO sąjungininkėmis pajėgumus.
„Pristatymas vyksta pagal planą“, – sakė jis.
Pagal 2020 m. pradžioje pasirašytą 4,6 mlrd. JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Lenkijos ginkluotosiose pajėgose jiems oficialiai suteiktas pavadinimas „Husarz“ („Husaras“), primenantis istorinius šalies kavaleristus.
Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 m., o jų parkas bus padalytas Lasko ir Svidvino aviacijos bazėms šiaurės vakarų Lenkijoje. Tikimasi, kad iki šių metų pabaigos į Lenkiją atvyks 14 naikintuvų, o iki 2027 m. pabaigos – dar 12.
Pirmieji trys JAV gynybos milžinės „Lockheed Martin“ pagaminti F-35 į Lasko aviacijos bazę atvyko gegužės pabaigoje.
Pusė Lenkijos užsakytų naikintuvų gaminama „Lockheed Martin“ gamykloje Fort Verte, Teksase, kiti orlaiviai surenkami bendrovės gamykloje Kameryje, Italijoje – vienintelėje Europoje galutinio F-35 surinkimo gamykloje.
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