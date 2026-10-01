 Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35

Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35

2026-10-01 18:36
Viljama Sudikienė (PAP (EN))

Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas.

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<span>Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35</span>
Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35 / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

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„Tai pirmasis orlaivis iš Italijos gamybos linijos“, – socialiniame tinkle X parašė W. Kosiniakas-Kamyszas ir pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimo su NATO sąjungininkėmis pajėgumus.

„Pristatymas vyksta pagal planą“, – sakė jis.

Pagal 2020 m. pradžioje pasirašytą 4,6 mlrd. JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Lenkijos ginkluotosiose pajėgose jiems oficialiai suteiktas pavadinimas „Husarz“ („Husaras“), primenantis istorinius šalies kavaleristus.

Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 m., o jų parkas bus padalytas Lasko ir Svidvino aviacijos bazėms šiaurės vakarų Lenkijoje. Tikimasi, kad iki šių metų pabaigos į Lenkiją atvyks 14 naikintuvų, o iki 2027 m. pabaigos – dar 12.

Pirmieji trys JAV gynybos milžinės „Lockheed Martin“ pagaminti F-35 į Lasko aviacijos bazę atvyko gegužės pabaigoje.

Pusė Lenkijos užsakytų naikintuvų gaminama „Lockheed Martin“ gamykloje Fort Verte, Teksase, kiti orlaiviai surenkami bendrovės gamykloje Kameryje, Italijoje – vienintelėje Europoje galutinio F-35 surinkimo gamykloje.

Šiame straipsnyje:
F-35
naikintuvas
Lenkija
Lockheed Martin
NATO

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