Lenkijos ministrai smerkia sprendimą atimti iš Volodymyro Zelenskio Baltojo erelio ordiną

Finansų ir ekonomikos ministras Andrzejus Domanskis (Andžejus Domanskis) pareiškė, kad K. Nawrockio sprendimas buvo „rimta klaida“ ir „labai prastas“ žingsnis, žengtas prieš pat svarbią Ukrainos atstatymo konferenciją Lenkijos šiauriniame Gdansko mieste birželio 25–26 dienomis.
Apdovanojimo atšaukimas, kurį paskatino V. Zelenskio sprendimas pavadinti vieną karinį dalinį UPA – Antrojo pasaulinio karo laikų sukilėlių grupės, atsakingos už Voluinės žudynes, per kurias žuvo iki 100 tūkst. etninių lenkų, – garbei, sukėlė diplomatinę krizę.
V. Zelenskis grąžino apdovanojimą, be to, Lenkijos Baltojo erelio ordino atsisakė ir trys buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų.
Kalbėdamas privačiam transliuotojui TVN24 A. Domanskis šeštadienį įspėjo, kad diplomatiniai padariniai pakenks Lenkijos tarptautinei padėčiai ir turės neigiamų ekonominių pasekmių.
„Manau, kad šis sprendimas yra labai rimta prezidento klaida. Tai silpnina Lenkijos tarptautinę poziciją, – sakė A. Domanskis. – Bus labai sunku paaiškinti mūsų partneriams visame pasaulyje, kodėl tokiu išskirtiniu momentu, kai Ukraina kariauja su rusų įsibrovėliais, šis ordinas yra atšaukiamas. Tai sprendimas, kuris naudingas Rusijai.“
Ministro pirmininko pavaduotojas ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas-Kamišas) socialiniame tinkle „X“ pritarė šiems nuogąstavimams, rašydamas, kad santykiai su Ukraina krypsta „labai bloga linkme“. Jis pridūrė, kad „įtampos tarp sąjungininkų eskalavimas naudingas tik priešui“.
Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2 tūkst. dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautines finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme.
„Prezidento Nawrockio sprendimas tikrai nepadės surengti šios konferencijos ir užtikrinti jos sėkmės“, – teigė A. Domanskis.
V. Zelenskiui Baltojo erelio ordiną 2023 metų balandį įteikė tuometinis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) už nuopelnus gilinant Lenkijos ir Ukrainos santykius, propaguojant demokratiją ir ginant žmogaus teises.
Lenkijos dešiniųjų prezidentas K. Nawrockis penktadienį atėmė iš V. Zelenskio Baltojo erelio ordiną – aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo.
Ginčai dėl Antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
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