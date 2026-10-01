Lenkijos karinis atstovas NATO ir ES: Rusija nepajėgi įsiveržti į NATO šalį

Generolas dalyvavo uždarame Europos Parlamento (EP) Saugumo ir Gynybos komitetų posėdyje, skirtame strateginiam Suvalkų koridoriui – Lenkijos ir Lietuvos pasienio teritorijai, per kurią eina svarbūs transporto, energetikos ir logistikos maršrutai.
„Šiuo metu Ukrainos pajėgų dėka Rusija negali pradėti jokios invazijos į NATO šalį. Ji tiesiog nepajėgi to padaryti“, – prieš diskusiją žurnalistams sakė generolas.
Tačiau, pasak jo, Maskva gali mėginti kelti problemų, siekdama susilpninti Vakarų valstybes ir parengti dirvą galimiems veiksmams ateityje.
P. Blazeuszo teigimu, NATO yra pasirengusi eskalacijai: parengti Suvalkų koridoriaus gynybos planai, o vyriausiajam NATO pajėgų Europoje vadui (SACEUR) suteikti papildomi įgaliojimai, kad būtų galima greičiau reaguoti į grėsmes.
Lenkijos karinis atstovas pabrėžė, kad NATO yra atsakinga už karinę gynybos sritį, o ES turėtų naudoti ekonomines ir teisines poveikio Rusijai priemones. Toks bendradarbiavimas gali sukelti Rusijai „strateginių dilemų“.
Suvalkų koridorius, apimantis Lenkijos Suvalkų, Augustavo ir Seinų teritorijas bei pietvakarines Lietuvos teritorijas, yra vienintelė sausumos jungtis, siejanti Baltijos valstybes su Lenkija ir likusia NATO dalimi. Šis siauras koridorius skiria Rusijos Kaliningrado eksklavą nuo artimos Maskvos sąjungininkės Baltarusijos.