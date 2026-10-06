Lenkijoje dėl degalų kainų sulaikyti penki esami ir buvę „Orlen“ vadovai

Sulaikymai įvyko pirmadienį, prokuratūra paskelbė socialiniame tinkle „X“ ir pridūrė, kad tarp sulaikytųjų yra vienas buvęs valdybos narys, pareigas ėjęs 2018–2024 metais.
„Prokuroras visiems sulaikytiesiems pareiškė įtarimus tyrime, vykstančiame jau ilgiau nei dvejus metus, – pridūrė Nacionalinė prokuratūra. – Procesiniai veiksmai tęsiami.“
Institucija žada netrukus pateikti naujausią informaciją šiuo klausimu.
Vėliau antradienį teisingumo ministras ir generalinis prokuroras Waldemaras Zurekas (Valdemaras Žurekas) vykstantį tyrimą pakomentavo tinkle „X“.
„2023-iųjų rudenį (buvęs „Orlen“ generalinis direktorius) Danielis „Galiu viską“ Obajtekas detaliai kontroliavo kainas degalinėse, – parašė jis. – Degalų kainų mažinimas priešingai rinkos logikai prieš pat rinkimus ir įžūlus melavimas lenkams, kad tuščių kolonėlių priežastis buvo „degalų kolonėlių gedimai“, nebuvo joks ekonominis stebuklas.“
W. Zurekas tai pavadino „valstybės turto švaistymo aktu“, skirtu tik išlaikyti buvusią valdančiąją konservatyviąją partiją „Teisė ir teisingumas“ (PiS) valdžioje.
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