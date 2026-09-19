 Lenkijoje dėl atakų Ukrainoje vėl skubiai pakilo naikintuvai

Lenkijoje dėl atakų Ukrainoje vėl skubiai pakilo naikintuvai

2026-09-19 12:30
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Lenkija šeštadienio rytą pakėlė į orą karinius orlaivius savo oro erdvei apsaugoti, Rusijai tęsiant oro atakas prieš Ukrainą, platformoje „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė (DORSZ).

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<span>Lenkijoje dėl atakų Ukrainoje vėl skubiai pakilo naikintuvai</span>
Lenkijoje dėl atakų Ukrainoje vėl skubiai pakilo naikintuvai / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

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„Dėmesio. Rusijos Federacijai reaktyviniais bepiločiais orlaiviais atakuojant taikinius Ukrainoje, Lenkijos oro erdvėje pradėjo veikti kariniai orlaiviai“, – pranešė DORSZ.

DORSZ pridūrė, kad pagal nustatytas procedūras vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro komponento vadovybę – pasitelkė turimas būtinas pajėgas bei priemones.

„Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės stebėjimo sistemos buvo parengtos veikti“, – pridūrė DORSZ.

DORSZ nurodė, kad operacija buvo prevencinė ir ja siekta užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose.

„Operacinė vadovybė stebi padėtį, o visos jos pajėgos yra pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – sakoma pranešime.

Netrukus po 10.30 val. (11.30 val. Lietuvos laiku) DORSZ paskelbė, kad operacija baigta, o visos antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės stebėjimo sistemos grįžo prie įprastinės veiklos.

DORSZ pridūrė, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
naikintuvai
karas Ukrainoje
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