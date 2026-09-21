Lenkija tikisi, kad šalyje bus dislokuota keliolika tūkstančių JAV karių

„Galiausiai kalbame apie 15 tūkst. karių“, – teigė jis ir pabrėžė strateginę dislokavimo reikšmę.
„15 tūkst. amerikiečių karių Lenkijoje reiškia stiprybę, mūsų šalies gynybos pajėgumus ir sąjungininkų bendradarbiavimą“, – sakė atstovas.
Kariai būtų dislokuojami etapais. S. Wziątekas pripažino, kad iki 2030 m. visos brigados pajėgumas nebus pasiektas dėl didelių infrastruktūros poreikių, tačiau teigė, kad besikeičiančios tarptautinės grėsmės gali gerokai paspartinti terminus ir tai galėtų įvykti gerokai anksčiau nei 2039 metais.
Pasak S. Wziąteko, vyriausybė pateiks specialius teisės aktus ir skirs tikslinį finansavimą projektui įgyvendinti. Infrastruktūros parengimo išlaidos viršys 15 mlrd. zlotų (3,44 mlrd. eurų).
Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo platformoje „Truth Social“ teigė, kad „padaryta didelė pažanga kuriant JAV kariuomenės bazę Lenkijoje“.
D. Trumpas siejo pažangą su dvišaliu bendradarbiavimu su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu ir sakė, kad bazės vieta „bus paskelbta labai greitai“.
Techninis pasirengimas buvo paspartintas rugsėjo pradžioje, kai JAV delegacija, vadovaujama valstybės sekretoriaus pavaduotojo Thomaso DiNanno ir gynybos sekretoriaus pavaduotojo Williamo Cappellettio, kartu su Lenkijos gynybos ministerijos ir prezidentūros pareigūnais vertino galimas bazės vietas. Nuolatinis karių buvimas taip pat bus viena iš pagrindinių temų trečiadienį vyksiančiose Lenkijos gynybos ministro Władysławo Kosiniako-Kamyszo ir JAV karo sekretoriaus Pete'o Hegsetho derybose.
W. Kosiniakas-Kamyszas patvirtino, kad Lenkijos vyriausybė ir prezidentas laikosi vieningos pozicijos dėl nuolatinės bazės, ir patikslino
, kad atsakomybė už brangių investicijų finansinį bei logistinį įgyvendinimą tenka vyriausybei.
Šie planai sutampa su Pentagono vykdoma JAV karių buvimo Europoje pertvarka, ją numatoma baigti iki metų pabaigos. Manoma, kad po pertvarkos pasikeis karių skaičius Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje, dalis pajėgumų galėtų būti perkelta NATO rytiniam flangui stiprinti.
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