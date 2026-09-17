Lenkija suteikė pilietybę amerikiečiui Nobelio premijos laureatui

Lenkijos ministras pirmininkas paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas jo pokalbis telefonu su V. Ambrosu.
„Turiu jums puikių naujienų. Esate lenkas, turintis Lenkijos pasą. Esate šalies, kuri yra geriausia vieta Žemėje – bent jau aš tuo tikiu, – pilietis“, – mokslininkui sakė D. Tuskas.
Premjeras išreiškė viltį gegužę susitikti su V. Ambrosu Lenkijoje.
V. Ambrosas laikomas vienu žymiausių raidos biologų. 2024 m. jis kartu su Gary Ruvkunu gavo Nobelio premiją „už mikroRNR atradimą ir jos vaidmenį potranskripcinėje genų reguliacijoje“. Šis atradimas padėjo geriau suprasti, kaip vystosi autoimuninės ligos, vėžys ir diabetas.
Biologo tėvas gimė prieškarinėje Lenkijoje, Vilniaus krašte. Per Antrąjį pasaulinį karą jis buvo deportuotas į nacistinę Vokietiją dirbti gamykloje, o vėliau iš ten emigravo į JAV.
Kovo mėn. naujienų agentūrai PAP duotame interviu V. Ambrosas sakė, kad prašydamas suteikti Lenkijos pilietybę norėtų pagerbti savo protėvius.
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