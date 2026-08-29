Lėktuvnešio įgula grįžta namo

Nerimą keliantys pranešimai
Anot pasaulinės žiniasklaidos (svetainėje arkansaspublicadvocate.com pateikiamas straipsnis „USS Abraham Lincoln grįžta namo, šeimoms atmetant Donaldo Trumpo ir Pete’o Hegsetho pareiškimus apie sąlygas laive“ (angl. „USS Abraham Lincoln heads home as families reject Tump, Hegseth account of shipboard conditions“), Artimuosiuose Rytuose užsibuvęs lėktuvnešis „USS Abraham Lincoln“ (CVN-72) palieka karo zoną.
Jį pakeisti turėtų kito JAV prezidento garbei pavadintas, tokios pat kategorijos – „Nimitz“ klasės – lėktuvnešių laivas „USS George Washington“ (CVN-73).
Baltuosius rūmus supurtęs skandalas kilo po to, kai pasaulio žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie pablogėjusias sąlygas laive.
Antai, pasak svetainėje stripes.com pateikiamo straipsnio „Karinio jūrų laivyno lėktuvnešis Artimuosiuose Rytuose praleido daugiau nei 200 dienų, išbandydamas įgulos atsparumą“ (angl. „Navy carrier in Mideast at sea for more than 200 days, testing crew resilience“, 2026 07 09), apie 5 tūkst. jūreivių ir jūrų pėstininkų įgulą turintis laivas į savo dabartinę kelionę iš San Diego išplaukė dar praėjusių metų lapkričio 21 d.
Išbandymas įgulos atsparumui
Laivas buvo trumpam sustojęs Guame (gruodžio 11–12 d.) ir galiausiai 2026 m. sausio pabaigoje atvyko į Artimuosius Rytus (portale gulfnews.com pateikiamas straipsnis „Lėktuvnešis USS Abraham Lincoln Artimuosiuose Rytuose: ką jūs turite žinoti“ (angl. „Aircraft carrier USS Abraham Lincoln in the Middle East: What you need to know“, 2026 01 27) bei įsitraukė į kovos veiksmus prieš Irano teokratinį režimą.
Teigiama, kad jūroje apie 270 dienų (iš jų apie 200 kovos zonoje) praleidusio laivo lėktuvai dalyvaudami operacijose atliko apie 10 tūkst. skrydžių ir esą sunaudojo 1,5 mln. svarų sprogmenų.
Amerikiečių kariniai veiksmai apėmė oro smūgius prieš karinius ir kitos rūšies objektus Persijoje, laivų apsaugą ir Irano uostų blokadą.
Anot minėtos leidinio „Stars and Stripes“ (stripes.com) publikacijos, ilgainiui pasirodę ženklų, kad jūreivių fizinei bei psichinei sveikatai dėl riboto bendravimo su artimaisiais, menko poilsio, intensyvaus operacijų tempo, maisto trūkumo ir kitų problemų iškilusi grėsmė.
Beveik plaukiojantis „kalėjimas“
Leidinys tvirtino besiremiantis vienu jūreiviu, pranešusiu apie nesklandumus laive savo šeimai, ir teigė dėl pranešėjo bei jo artimųjų gerovės nenurodysiantis nei pavardės, nei pareigų, nei laipsnio.
Politikai ir pareigūnai šį bei kitus pranešimus apie pablogėjusią padėtį laive dažniausiai neigė arba pripažino tik iš dalies, o Baltųjų rūmų šeimininkas ir gynybos sekretorius, kaip jiems būdinga, apskritai šias žinias suniekino.
Anot JAV karinio jūrų laivyno veterano Jonny Burnello, šios kalbos galinčios turėti realų pagrindą.
Jis pats dar 2001 m. praleido 111 dienų laive „USS Carl Vinson“ (CVN-70) ir matė, kaip įgulos narių entuziazmas per kelis mėnesius virto liūdesiu bei apatija (BBC straipsnis „Plaukiojantis kalėjimas – jūreiviai apibūdina gyvenimą tokiuose karo laivuose, kaip „USS Abraham Lincoln“ (angl. „A floating prison - sailors describe life on warships like USS Abraham Lincoln“).
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