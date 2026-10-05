Latvijos prezidentas pradėjo konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo

Šalies vadovas pirmadienio rytą pirmiausia susitiko su rinkimus laimėjusio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamo „Vieningojo sąrašo“ atstovais.
E. Rinkevičius, kuris turi pavesti vienai iš partijų formuoti vyriausybę, vėliau savo oficialioje rezidencijoje Rygos pilyje priėmė kitų partijų lyderius.
Spalio 3 d. vykusiuose parlamento rinkimuose A. Kulbergo – einančio ministro pirmininko pareigas nuo gegužės – vadovaujamas „Vieningasis sąrašas“ surinko gerokai daugiau balsų nei kitos politinės jėgos.
„Vieningasis sąrašas“ iškovojo 41 iš 100 vietų ir pasiekė geriausią bet kurios Latvijos partijos rinkimų rezultatą nuo 1991 m., kai šalis atkūrė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Iš viso į parlamentą pateko šešios politinės jėgos.
A. Kulbergas rezultatą pavadino istoriniu ir sakė, kad didelė visuomenės dalis išreiškė paramą pokyčiams.
Po susitikimo su E. Rinkevičiumi jis sakė, kad „Vieningojo sąrašo“ prioritetai yra sutvarkyti viešuosius finansus, stiprinti saugumą, skatinti ekonomikos augimą ir didinti viešojo administravimo efektyvumą.
Šiuo metu A. Kulbergas vadovauja keturių konservatyvių ir centristinių partijų koalicijai, kurią vienija aiški parama ES, NATO ir Ukrainai.
Iš trijų ankstesnių jo koalicijos partnerių į Saeimą pateko du. Kad galėtų suformuoti daugumos vyriausybę, A. Kulbergui reikia bent vieno koalicijos partnerio.
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