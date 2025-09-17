Latvijos pilietis įtariamas šnipinėjimu Rusijos naudai

VDD sužinojo, kad Latvijos pilietis perdavė Rusijos žvalgybos tarnyboms informaciją apie kelių Latvijos karinių objektų vietą, išdėstymą ir saugumo sprendimus.
Sulaikytasis taip pat teikė Rusijos žvalgybai informaciją apie naujų karinių objektų statybą, karių mokymą ir kitų NATO šalių karių buvimą tam tikruose Latvijos kariniuose objektuose. Remiantis VDD turima medžiaga, vyras taip pat perdavė Rusijos žvalgybai kitokios informacijos, kurią būtų galima panaudoti prieš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių saugumo interesus.
VDD atliko su šiuo asmeniu susijusius baudžiamuosius veiksmus keturiose vietose Rygoje ir jos apylinkėse. Šiuo metu tarnyba atlieka išsamų duomenų saugojimo įrenginių ir dokumentų, paimtų per kratas, turinio tyrimą.
Įtariamajam saugumo sumetimais skirtas kardomasis kalinimas.
Baudžiamasis kodeksas Latvijoje už tokį nusikaltimą numato įkalinimą nuo vienų iki dešimties metų, su turto konfiskavimu ar be jo, ir bandomąjį laikotarpį iki trejų metų.
Rugpjūčio pabaigoje VDD pranešė LETA, kad pradėjo tris baudžiamąsias bylas dėl šnipinėjimo Rusijos naudai. Viena baudžiamoji byla buvo nutraukta dėl įrodymų trūkumo.
Siekdama nekenkti tyrimui, tarnyba šiuo metu nekomentuoja proceso.
Labiausiai žinomas šnipinėjimo atvejis pastaraisiais metais yra susijęs su buvusiu parlamento nariu Janiu Adamsonu. Pirmosios instancijos teismas buvusiam parlamentarui skyrė aštuonerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą Rusijos naudai. Šiuo metu byla nagrinėjama Apeliaciniame teisme.
