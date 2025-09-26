 Latvija tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1,25 mlrd. eurų

Latvija tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1,25 mlrd. eurų

2025-09-26 10:35
BNS inf.

Latvija tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1,25 mlrd. eurų, rodo Valstybės iždo paskelbta informacija.

Latvija tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1,25 mlrd. eurų
Latvija tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1,25 mlrd. eurų / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Valstybės iždas ketvirtadienį tarptautinėse finansų rinkose Latvijos vardu išplatino 10 metų trukmės euroobligacijų emisiją, pritraukęs 1,25 mlrd. eurų. Vertybinių popierių pajamingumas siekia 3,583 proc., o fiksuoto dydžio atkarpa – 3,5 procento.

Latvijos valstybės vertybinius popierius įsigijo apie 70 investuotojų iš įvairių Europos šalių, įskaitant Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Ispaniją ir Beniliukso šalis.

Bendra Latvijos euroobligacijų paklausa viršijo 2,5 mlrd. eurų.

Emisijos platinimą organizavo „Deutsche Bank“, „Erste Group“ ir „Goldman Sachs Bank Europe“.

Prieš tai Latvija tarptautinėse finansų rinkose skolinosi šių metų gegužę.

Šiame straipsnyje:
Latvija
Valstybės skola

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų