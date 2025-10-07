Latvija pratęsia oro erdvės uždarymą prie rytinės sienos

Oro erdvė bus uždaryta nuo 20.00 iki 7.00 val. Skrydžių draudimas galioja iki 6 tūkst. metrų aukštyje ir apima 50 km pločio zoną palei sieną.
Latvija savo oro erdvę pradžioje savaitei visiškai uždarė po dronų incidentų Lenkijoje rugsėjį, o po to uždarymą pratęsė iki spalio 8 d. ir taikė jį nakties valandomis.
Latvija rytuose turi 283 km ilgio sieną su Rusija ir 172 km ilgio – su Baltarusija. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios dronai įsiveržė ir į Latvijos oro erdvę.
Saugumo sumetimais vyriausybė Rygoje taip pat nusprendė nuo lapkričio 1 d. uždrausti organizuotas keliones autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Taip siekiama pažaboti keliones apsipirkti, į kultūrinius ar sportinius renginius bei savaitgalio išvykas į abi kaimynines šalis. Tačiau kelionės reguliariu maršrutiniu transportu per sieną ir toliau bus leidžiamos.
Draudimas argumentuotas išaugusiu organizuotų kelionių autobusais skaičiumi ir spūstimis pasienio keliuose. Tai esą kelia saugumo rizikas dėl neteisėtos imigracijos ir užsienio žvalgybų šnipinėjimo, teigiama pranešime.
Užsienio reikalų ministerija Rygoje prieš tai ne kartą ragino gyventojus atsisakyti kelionių į Rusiją ir Baltarusiją. Tačiau daug žmonių ir toliau ten vyksta.
Naujausi komentarai