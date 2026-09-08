Latvija nuo kitų metų planuoja sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją

Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis.
Šiuo metu pagal tarptautinį susitarimą tarp Latvijos ir Rusijos vykdomas vienas reguliarus autobusų maršrutas. Kasdienį susisiekimą su Maskva užtikrina bendrovė „Norma-A“, dirbanti su „Ecolines“ prekės ženklu.
Leidimas šiam maršrutui galioja iki 2027 metų sausio 9 dienos ir jo pratęsti neplanuojama.
Ministerija pripažįsta, kad faktinis šių ribojimų poveikis nėra visiškai pasiektas, nes keleiviai gali naudotis jungiamaisiais maršrutais per Estiją ir Lietuvą, taip pat mikroautobusų paslaugomis, kurioms netaikomi atitinkami reglamentai. Todėl Susisiekimo ministerija toliau vertins saugumo, ekonominius ir tarptautinius įsipareigojimus, ieškodama suderinto sprendimo Baltijos šalių ir Europos Sąjungos (ES) lygmeniu.
Kaip pranešama, 2026 metų pirmąjį pusmetį maršrutu Ryga–Maskva buvo pervežta daugiau nei 9 tūkst. keleivių, o vasaros pradžioje keleivių vežimo paklausa šiuo maršrutu išaugo, kartu, pasak parlamentarų, padidėjo ir grėsmė saugumui.
Taip pat nuo praėjusių metų lapkričio 1 dienos keleivių vežėjams nebeleidžiama teikti tarptautinių nereguliarių keleivių vežimo autobusais paslaugų per Latvijos ir Baltarusijos bei Latvijos ir Rusijos sienas. Šiuo metu Susisiekimo ministerija rengia nutarimo projektą dėl šio draudimo pratęsimo dar metams.
Nereguliarios paslaugos – tai vienkartinės autobusų kelionės, kurios užsakomos važiuoti iš anksto suplanuotu maršrutu, pavyzdžiui, ekskursijos, kelionės į sporto renginius, teatrą, muzikos festivalius ir kitus renginius. Autobuso vairuotojas prieš prasidedant kelionei privalo būti informuotas apie keleivių skaičių ir atitinkamos grupės kelionės tikslą.
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